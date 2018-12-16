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Кто готовит кофе для пинчан?

17.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Когда на улице мороз, так хочется оказаться в тепле и выпить чашечку ароматного кофе. Эспрессо, латте, капучино, американо, моккочино – выбор кофейных напитков широк. И к радости пинчан, за последние годы в нашем городе количество мест, где готовят хороший кофе, увеличилось. Вместе с кофейнями набирает популярность профессия бариста. Что стоит за этим красивым названием и кто в Пинске варит для нас кофе? Сегодня мы об этом и расскажем. 

  Бариста кофейни «Молоко» Анастасия ТУЦКАЯ




  Девушка приехала в наш город из Солигорска. В поисках подработки студентка ПолесГУ наткнулась на объявление о наборе сотрудников в ее любимую кофейню «Молоко». К слову, профессия бариста всегда нравилась Анастасии, но о кофе тогда она еще ничего не знала. 

  «В этой профессии я работаю уже полтора года. Я обожаю свое дело и откровенно скучаю по любимой кофейне, когда уезжаю на родину. Для меня очень важно самообразование – читать книги и журналы о кофе, посещать или смотреть чемпионаты среди бариста, общаться с профессионалами этой сферы. Одна из главных задач бариста – привить людям культуру пития кофе. Каждый кофе абсолютно разный, хороший бариста чувствует разницу. Неискушенный клиент предпочитает что-то послаще, чтобы было побольше сиропа и взбитых сливок, считает, что эспрессо – горькая жижа. Для человека знающего – это не так. И бариста может донести до покупателя эту информацию. Например, не каждый знает, что есть альтернативные способы приготовления кофе с помощью специальных приспособлений – кемекс, аэропресс и др. «Альтернатива» дает почувствовать природные характеристики кофе: плотность, аромат, сладость, кислотность. И в нашем кафе готовят такой кофе».




  Женская часть команды бариста кафе «Параграф» Валерия КУЛИНИЧ и Виктория ЛИПСКАЯ (слева направо)




  Хотя девушки познакомились недавно, их истории в чем-то похожи. Обе кардинально изменили свою жизнь, решив прекратить обучение в ведущих вузах страны. Валерия начинала с брестского кафе «Параграф», а когда эта сеть кофеен появилась в Пинске, приехала сюда, чтобы быть поближе к родным. Для Виктории пинский «Параграф» – первое место работы. 

  «Научиться делать кофе проще, чем научиться быть хорошим бариста. Если твоя цель – найти временную подработку, у тебя не получится стать специалистом в этом деле. Если человек не хочет развиваться как личность, он нигде не будет развиваться. И эта формула относится не только к профессии бариста! 

  Бариста – это фанат своей работы, он задает тон, создает первое впечатление о кофейне. Зачастую посетители не знают, чего они хотят. Многие не разбираются в видах кофе. Эспрессо, капучино, моккочино – для них это непонятные термины. И вот задача бариста – поговорить с человеком и понять, что тому придется по вкусу. К слову, по частоте заказов у пинчан лидирует капучино, а большинство бариста предпочитают «чистый» кофе – эспрессо». 

  Команда бариста кафе «Зефир» Святослав ПРОХОРЕНКОВ и Людмила КОНОВАЛОВА




  По профессии Святослав инженер-строитель, но, как и многие современные молодые люди, он решил попробовать себя в чем-то новом. Модная нынче профессия бариста пришлась ему по душе – сначала парень обучался и работал в брестском «Параграфе», а когда в Пинске открылось кафе «Зефир», приехал сюда. Людмила совмещает две сферы деятельности – она танцует в студии современного танца «Навигатор», а с нынешнего лета девушка освоила профессию бариста. 

  «Бариста – это круто, стильно, молодежно. Не удивительно, что молодые люди выбирают для себя эту профессию. Для кого-то она становится трамплином для перехода в другую сферу деятельности, для других – делом жизни. Но как бы вы ни относились к этому делу, можно точно сказать – это жутко интересно! 

  Зачем люди идут в кофейни? Не только за вкусным кофе, но и за общением, за классной атмосферой. И бариста должен создать все это для клиента – быть доброжелательным, знать свое дело, найти подход к каждому. А это задача не из легких!»

  Команда бариста кафе «Food union»


      
      Александр ЕРМОЛАЕВ и Дмитрий КЛИМКО (слева направо) стали бариста в нынешнем году. Для Александра ШЕВЧЕНКО (в центре) эта профессия – уже дело жизни.

  «Несмотря на то что кофе наливает машина, его вкус зависит от бариста. А для него кофе начинается с приветствия посетителя, улыбки, в общем – с отношения. Настоящий бариста – это не только специалист по кофе, но и немного психолог и шоумен. Еще одна важная составляющая профессии – творчество. Если человек творческий, постоянно находится в поисках себя, то и бариста он будет отличным.


  Бариста не просто варит хороший кофе, для людей он является проводником кофейной культуры. Пинчане уже начинают привыкать к хорошему кофе, и в этом заслуга бариста – именно он формирует вкус клиента, предлагая самые интересные напитки. Его задача – обслужить гостей так, чтобы они с удовольствием вернулись. А самый приятный комплимент, когда клиент тут же заказывает повтор напитка».

  Интересные факты о кофе 
  • Первые кофейни в мире открылись в Османской империи в 1554 году в городе Константинополь.

  •  Первая кофейня в Европе была открыта в Венеции в 1647 году. 

  •  Профессия бариста как мастера по приготовлению кофе на эспрессо-машине родилась в Италии.

  •  В буквальном переводе с итальянского слово «бариста» означает «бармен».

  •  Технологически кофе получают из фруктов. 

  •  Кофе – второй по объему продаж продукт в мире после нефти. 

  •  Треть всего кофе в мире выращивается в Бразилии. 

  •  Страны, где больше всего пьют кофе, –  Финляндия, Норвегия, Исландия. 

  •  Кофе «Черная слоновая кость», который добывают из экскрементов слона, считается самым дорогим в мире – 25$ за чашку. 

  •  Лучшее время для кофе – около 14.00. 

  •  Мировой рекорд по употреблению кофе: 82 чашки за 7 часов.

  •  Смертельная доза кофе для взрослого человека – 100 чашек. 

  •   На Западе ряды мастеров-кофеваров в основном состоят из представителей мужского пола. В России и странах СНГ подавляющее большинство бариста — женщины.

  Анна ВЕРЕНИЧ
   Фото автора
 
 
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  Когда на улице мороз, так хочется оказаться в тепле и выпить чашечку ароматного кофе. Эспрессо, латте, капучино, американо, моккочино – выбор кофейных напитков...
 
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