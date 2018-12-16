Кто готовит кофе для пинчан?

Когда на улице мороз, так хочется оказаться в тепле и выпить чашечку ароматного кофе. Эспрессо, латте, капучино, американо, моккочино – выбор кофейных напитков широк. И к радости пинчан, за последние годы в нашем городе количество мест, где готовят хороший кофе, увеличилось. Вместе с кофейнями набирает популярность профессия бариста. Что стоит за этим красивым названием и кто в Пинске варит для нас кофе? Сегодня мы об этом и расскажем.



Бариста кофейни

«Молоко» Анастасия ТУЦКАЯ



Девушка приехала в наш город из Солигорска. В поисках подработки студентка ПолесГУ наткнулась на объявление о наборе сотрудников в ее любимую кофейню «Молоко». К слову, профессия бариста всегда нравилась Анастасии, но о кофе тогда она еще ничего не знала.

«В этой профессии я работаю уже полтора года. Я обожаю свое дело и откровенно скучаю по любимой кофейне, когда уезжаю на родину. Для меня очень важно самообразование – читать книги и журналы о кофе, посещать или смотреть чемпионаты среди бариста, общаться с профессионалами этой сферы. Одна из главных задач бариста – привить людям культуру пития кофе. Каждый кофе абсолютно разный, хороший бариста чувствует разницу. Неискушенный клиент предпочитает что-то послаще, чтобы было побольше сиропа и взбитых сливок, считает, что эспрессо – горькая жижа. Для человека знающего – это не так. И бариста может донести до покупателя эту информацию. Например, не каждый знает, что есть альтернативные способы приготовления кофе с помощью специальных приспособлений – кемекс, аэропресс и др. «Альтернатива» дает почувствовать природные характеристики кофе: плотность, аромат, сладость, кислотность. И в нашем кафе готовят такой кофе».







Женская часть команды

бариста кафе «Параграф» Валерия КУЛИНИЧ и Виктория ЛИПСКАЯ (слева направо)







Хотя девушки познакомились недавно, их истории в чем-то похожи. Обе кардинально изменили свою жизнь, решив прекратить обучение в ведущих вузах страны. Валерия начинала с брестского кафе «Параграф», а когда эта сеть кофеен появилась в Пинске, приехала сюда, чтобы быть поближе к родным. Для Виктории пинский «Параграф» – первое место работы.



«Научиться делать кофе проще, чем научиться быть хорошим бариста. Если твоя цель – найти временную подработку, у тебя не получится стать специалистом в этом деле. Если человек не хочет развиваться как личность, он нигде не будет развиваться. И эта формула относится не только к профессии бариста!



Бариста – это фанат своей работы, он задает тон, создает первое впечатление о кофейне. Зачастую посетители не знают, чего они хотят. Многие не разбираются в видах кофе. Эспрессо, капучино, моккочино – для них это непонятные термины. И вот задача бариста – поговорить с человеком и понять, что тому придется по вкусу. К слову, по частоте заказов у пинчан лидирует капучино, а большинство бариста предпочитают «чистый» кофе – эспрессо».



Команда бариста кафе «Зефир» Святослав ПРОХОРЕНКОВ и

Людмила КОНОВАЛОВА



По профессии Святослав инженер-строитель, но, как и многие современные молодые люди, он решил попробовать себя в чем-то новом. Модная нынче профессия бариста пришлась ему по душе – сначала парень обучался и работал в брестском «Параграфе», а когда в Пинске открылось кафе «Зефир», приехал сюда. Людмила совмещает две сферы деятельности – она танцует в студии современного танца «Навигатор», а с нынешнего лета девушка освоила профессию бариста.

«Бариста – это круто, стильно, молодежно. Не удивительно, что молодые люди выбирают для себя эту профессию. Для кого-то она становится трамплином для перехода в другую сферу деятельности, для других – делом жизни. Но как бы вы ни относились к этому делу, можно точно сказать – это жутко интересно!

Зачем люди идут в кофейни? Не только за вкусным кофе, но и за общением, за классной атмосферой. И бариста должен создать все это для клиента – быть доброжелательным, знать свое дело, найти подход к каждому. А это задача не из легких!»



Команда бариста кафе «Food union»







Александр ЕРМОЛАЕВ и Дмитрий КЛИМКО (слева направо) стали бариста в нынешнем году. Для Александра ШЕВЧЕНКО (в центре) эта профессия – уже дело жизни.



«Несмотря на то что кофе наливает машина, его вкус зависит от бариста. А для него кофе начинается с приветствия посетителя, улыбки, в общем – с отношения. Настоящий бариста – это не только специалист по кофе, но и немного психолог и шоумен. Еще одна важная составляющая профессии – творчество. Если человек творческий, постоянно находится в поисках себя, то и бариста он будет отличным.



Бариста не просто варит хороший кофе, для людей он является проводником кофейной культуры. Пинчане уже начинают привыкать к хорошему кофе, и в этом заслуга бариста – именно он формирует вкус клиента, предлагая самые интересные напитки. Его задача – обслужить гостей так, чтобы они с удовольствием вернулись. А самый приятный комплимент, когда клиент тут же заказывает повтор напитка».



Интересные факты о кофе











Первые кофейни в мире открылись в Османской империи в 1554 году в городе Константинополь.

Первая кофейня в Европе была открыта в Венеции в 1647 году.

Профессия бариста как мастера по приготовлению кофе на эспрессо-машине родилась в Италии.

В буквальном переводе с итальянского слово «бариста» означает «бармен».

Технологически кофе получают из фруктов.

Кофе – второй по объему продаж продукт в мире после нефти.

Треть всего кофе в мире выращивается в Бразилии.

Страны, где больше всего пьют кофе, – Финляндия, Норвегия, Исландия.

Кофе «Черная слоновая кость», который добывают из экскрементов слона, считается самым дорогим в мире – 25$ за чашку.

Лучшее время для кофе – около 14.00.

Мировой рекорд по употреблению кофе: 82 чашки за 7 часов.

Смертельная доза кофе для взрослого человека – 100 чашек.

На Западе ряды мастеров-кофеваров в основном состоят из представителей мужского пола. В России и странах СНГ подавляющее большинство бариста — женщины.

Анна ВЕРЕНИЧ

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