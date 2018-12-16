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На улице Ташкентской сгорело авто
На улице Ташкентской в Минске загорелся легковой автомобиль. Никто из его пассажиров не пострадал. Возгорание потушили сотрудники МЧС.
О том, что на пересечении улиц Ташкентская и Голодеда горит авто, TUT.BY сообщили очевидцы. По их словам, в машине в тот момент находились мама с ребенком.
Людей достали из машины, были использованы огнетушители, но локализовать возгорание самостоятельно не удалось.
Спасатели прибыли оперативно.
«Через 10 минут после сообщения пожар был ликвидирован. Авто полностью повреждено, но, к счастью, никто не пострадал», — подтвердили информацию в минском управлении МЧС.
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Людей достали из машины, были использованы огнетушители, но локализовать возгорание самостоятельно не удалось.
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