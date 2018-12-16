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Африканский легионер покидает БАТЭ
По истечении срока действия арендного договора с футбольным клубом БАТЭ нападающий Лувага Кизито покидает ряды «желто-синих» и возвращается по адресу прежней прописки — в румынскую «Политехнику» из Яссы, сообщает
Угандийский футболист
ФК БАТЭ поблагодарил Кизито за время, проведенное в клубе и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
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По истечении срока действия арендного договора с футбольным клубом БАТЭ нападающий Лувага Кизито покидает ряды «желто-синих» и возвращается по адресу прежней...
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