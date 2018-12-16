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Африканский легионер покидает БАТЭ

17.12.2018 20:16 — Разное | Tut.by  
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По истечении срока действия арендного договора с футбольным клубом БАТЭ нападающий Лувага Кизито покидает ряды «желто-синих» и возвращается по адресу прежней прописки — в румынскую «Политехнику» из Яссы, сообщает пресс-служба 15-кратных чемпионов Беларуси.


Алексей Бага и Лувага Кизито. Фото: БАТЭ

Угандийский футболист присоединился к команде Алексея Баги в середине августа-2018, сыграл 4 матча (чемпионат страны — 3, Кубок Беларуси — 1). Баллов по системе «гол плюс пас» африканец не набирал.

ФК БАТЭ поблагодарил Кизито за время, проведенное в клубе и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

 
 
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По истечении срока действия арендного договора с футбольным клубом БАТЭ нападающий Лувага Кизито покидает ряды «желто-синих» и возвращается по адресу прежней...
 
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