Африканский легионер покидает БАТЭ

По истечении срока действия арендного договора с футбольным клубом БАТЭ нападающий Лувага Кизито покидает ряды «желто-синих» и возвращается по адресу прежней прописки — в румынскую «Политехнику» из Яссы, сообщает пресс-служба 15-кратных чемпионов Беларуси.



Алексей Бага и Лувага Кизито. Фото: БАТЭ

Угандийский футболист присоединился к команде Алексея Баги в середине августа-2018, сыграл 4 матча (чемпионат страны — 3, Кубок Беларуси — 1). Баллов по системе «гол плюс пас» африканец не набирал.

ФК БАТЭ поблагодарил Кизито за время, проведенное в клубе и пожелал успехов в дальнейшей карьере.