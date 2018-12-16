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Семья из Слуцка открыла детский центр, где всё бесплатно

17.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Семья из Слуцка открыла детский центр, где всё бесплатно

Семья Славинских из Слуцка открыла в микрорайоне «Сахарный» творческую студию, куда любой родитель может абсолютно бесплатно привести своего ребёнка. 

— Нашей целью было открыть детский центр, в котором дети могут полноценно развиваться и проводить досуг, — рассказал сын семейства Даниил Славинский. — Это полностью бесплатно. В программу входит обучение творчеству, дети рисуют, делают открытки или бусинки, что-то клеят. Они в обязательном порядке делают здесь уроки, с детьми занимаются волонтёры - психолог и преподаватели.

Творческая студия открылась за счёт благотворительных фондов. Организация официально зарегистрирована как юридическое лицо, поэтому в целях безопасности родителям дают подписать заявление, просят приложить к нему копию свидетельства о рождении, и для многодетных семей - копию удостоверения многодетной семьи. 

— Тут рядом два социальных дома, и, когда мы ставили во дворе батуты, летом за день у нас проходило больше 100 детей. Мы весной узнали, что есть такие центры, связались с ними, ждали аукцион на аренду помещений в этом здании. Вот, сделали минимальный ремонт и открылись, — делятся Славинские.

Пока в детском центре работают три помещения: комната с проектором для просмотра мультфильмов и она же - комната творчества, а также комната для настольных игр и кухня с бесплатными чаем, кофе, печеньем. 

Семья из Слуцка открыла детский центр, где всё бесплатно

В связи с тем, что пока по финансированию проекта есть определённый лимит, в студии может одновременно заниматься около 20 человек - дети приходят два раза в неделю, по средам и субботам. 

— Я думаю, в дальнейшем мы постараемся расширяться, — делится Даниил. — Будем искать дополнительные средства, увеличиваться по площади, сможем брать больше детей. 

Пока график работы творческой студии такой: в среду с 14:00 до 19:00, в субботу - с 12:00 до 17:00. 


  • Летом SlutskGorod сообщал, что семья Славинских по своей инициативе поставила во дворе своего дома детскую игровую площадку с батутом и подвижными играми. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Семья Славинских из Слуцка открыла в микрорайоне «Сахарный» творческую студию, куда любой родитель может абсолютно бесплатно привести своего ребёнка. 
 
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