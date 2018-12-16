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Какая зарплата нужна для достойной жизни в Вильнюсе, Риге и Таллине

17.12.2018 20:44 — Разное | Tut.by  
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Компания Baltic Salary Survey, которая исследует зарплаты в разных странах, в этом году проанализировала зарплаты в столицах стран Балтии и подсчитала, сколько надо зарабатывать в каждой столице для достойной жизни. Согласно полученным данным, меньше всего денег надо для достойной жизни в Вильнюсе, а больше всего — в Таллине.


Рига. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для достойной жизни в Вильнюсе, по данным исследования, человеку, который живет один и арендует жилье, в среднем нужна зарплата в размере 700−750 евро «на руки» (1680−1800 белорусских рублей). «Это примерно в два раза больше, чем установленный в стране минимальный прожиточный уровень — 360 евро (865 рублей).

Данные департамента статистики Литвы показали, что средняя зарплата „на руки“ в Вильнюсе сейчас составляет 790 евро (1900 рублей). Эти данные показывают, что половина жителей все еще не получают достаточно средств для достойной жизни», — сказал представитель Baltic Salary Survey Повилас Блусюс.

Правда, по его словам, если речь идет о семье, то в таком случае прожиточный минимум на одного человека может быть и меньше, поскольку люди живут в одной квартире, пользуются теми же коммунальными услугами. Однако если семья большая, то сумма расходов может значительно увеличиться.

Прожиточный минимум — это теоретическая сумма в месяц, выведенная посредством реальных данных, которая нужна человеку для достойной жизни. В нее входят расходы на еду, аренду жилья, налоги, транспорт, одежду и обувь, спорт, гигиенические принадлежности, медицинские услуги, досуг и другие расходы, а также для минимальных сбережений.

Данные исследования показали, что в Вильнюсе для достойной жизни нужно меньше всего средств. Например, в Риге требуются доходы в размере 850 евро «на руки» (2040 рублей). Интересно, что средняя зарплата в Латвии меньше, чем в Вильнюсе, и составляет 770 евро (1850 рублей).

Значит, в Риге у еще меньшего количества жителей есть деньги на достойную жизнь. Самая лучшая ситуация фиксируется в Эстонии: там средняя зарплата «на руки» составляет 1200 евро (2885 рублей), а на достойную жизнь надо до 1070 евро в месяц (2570 рублей).

Согласно исследованию, студентам, которые живут в Вильнюсе без семьи, в месяц должно хватать 450 евро (1080 рублей). В Вильнюсе самые дешевые общежития. В Риге студенту требуется 500 (1200 рублей), а в Таллине 600 евро в месяц (1440 рублей).

Повилас Блусюс сказал, что не надо забывать — это средний показатель, поэтому людям с разными потребностями или живущим в разных условиях, этих денег может и не хватить.

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Теги: Минск
 
 
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Меньше всего денег надо для достойной жизни в Вильнюсе, а больше всего - в Таллине.
 
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