|
Тонущего в полынье лося спасли в Мядельском районе
Новости Беларуси. В Мядельском районе
В МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что возле деревни Волочек под лед провалился лось. Животное находилось в полынье в 50 метрах от берега.
С помощью специального инструмента и бензопилы спасатели прорезали лед в направлении берега, после чего животное выбралось из воды самостоятельно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Мядельском районе спасли лося, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что возле деревни Волочек под лед...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)