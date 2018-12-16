Тонущего в полынье лося спасли в Мядельском районе

Новости Беларуси. В Мядельском районе спасли лося , сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





В МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что возле деревни Волочек под лед провалился лось. Животное находилось в полынье в 50 метрах от берега.

С помощью специального инструмента и бензопилы спасатели прорезали лед в направлении берега, после чего животное выбралось из воды самостоятельно.



