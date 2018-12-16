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Очевидец снял на видео падение новогодней ёлки в Червени

17.12.2018 20:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Главная новогодняя елка упала на площади в Червени, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. О происшествии сообщила в соцсетях одна из жительниц города, а другому очевидцу даже удалось снять видео падения.

Очевидец снял на видео падение новогодней ёлки в Червени

Зеленую красавицу установили недавно и, скорее всего, закрепили ненадежно. Поэтому испытание сильным порывистым ветром до 13 м/с она не выдержала.

Пострадавших в результате происшествия нет, кроме самой елки. Дерево сломалось, а новогодние украшения разбились. Сейчас в Червени устанавливают новый символ и уверяют: «Празднику в городе – быть!». Но стоит быть осторожными: в ближайшие дни также ожидаются сильный ветер и метель.

Очевидец снял на видео падение новогодней ёлки в Червени

Очевидец снял на видео падение новогодней ёлки в Червени
 
 
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Новости Беларуси. Главная новогодняя елка упала на площади в Червени, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. О происшествии сообщила в соцсетях одна из жительниц...
 
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