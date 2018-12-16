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На минской лыжероллерной трассе открыли пункт проката: какие развлечения доступны посетителям

17.12.2018 20:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Раздевалка, велопарковка, зона отдыха. Современный пункт проката открыли 17 декабря на минской лыжероллерной трассе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Важно, что объект построили всего за два месяца.

На минской лыжероллерной трассе открыли пункт проката: какие развлечения доступны посетителям

При проектировании комплекса учли все мелочи. Здесь можно переодеться – предусмотрены шкафчики с чипом, арендовать инвентарь, погреться и подкрепиться. Специально для пункта проката закупили новое оборудование – лыжи, тюбинги.

На минской лыжероллерной трассе открыли пункт проката: какие развлечения доступны посетителям

На минской лыжероллерной трассе открыли пункт проката: какие развлечения доступны посетителям

Пока любителям активных видов спорта доступна только трасса в один километр. Если минус будь держаться, пушки продолжат насыпать снег.

На минской лыжероллерной трассе открыли пункт проката: какие развлечения доступны посетителям

Александр Дорохович, глава Администрации Заводского района:
Уделили внимание каждой мелочи. На тротуаре выставлены скамейки, скамейки стилизованы под здание в цвет. На тротуар нанесен василек.

Объект рассчитан на около 200 посетителей. Есть возможность добавить количество раздевалок, увеличить количество лыж. Будем видеть, в зависимости от того, как люди сюда пойдут.

Планируется, что стоимость услуг по прокату составят от 5 до 7 рублей в час. Пока комплекс будет работать целую неделю в тестовом режиме совершенно бесплатно. После посещения минчанам предложат заполнить анкету.

На минской лыжероллерной трассе открыли пункт проката: какие развлечения доступны посетителям

На минской лыжероллерной трассе открыли пункт проката: какие развлечения доступны посетителям

На минской лыжероллерной трассе открыли пункт проката: какие развлечения доступны посетителям

На минской лыжероллерной трассе открыли пункт проката: какие развлечения доступны посетителям
 
 
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Новости Беларуси. Раздевалка, велопарковка, зона отдыха. Современный пункт проката открыли 17 декабря на минской лыжероллерной трассе, сообщили в программе...
 
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