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«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске

17.12.2018 20:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске открылась традиционная рождественская ярмарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торговые ряды развернулись у Дворца спорта.

«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске

«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске

«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске

В 32 павильонах, стилизованных под деревянные домики, можно найти всё, что создает праздничное настроение: елочные украшения, сувениры, подарочные наборы. Кроме того, посетители могут угоститься горячими блинами, свежей выпечкой, чаем и просто весело провести время.

«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске

Отличная ярмарка. Пока людей мало, можно спокойно пройтись, посмотреть, выбрать. Хотим елочные игрушки, подарки.

«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске

Молодежи хорошо и старикам нормально, отдыхать можно.

Добавим, ярмарка будет работать до середины января. А в новогоднюю ночь посетителей здесь ждут до 4 утра.

Кстати, 20 декабря на Октябрьской площади откроется долгожданная ярмарка в виде пчелиных сот.

«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске

«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске

«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске

«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске открылась традиционная рождественская ярмарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торговые ряды развернулись у...
 
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