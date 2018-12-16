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Какой должна быть новогодняя ёлка? Рассказывают прохожие в Минске

17.12.2018 20:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. До Нового года осталось две недели. Самое время украшать дома и приобретать главный атрибут праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Какой должна быть новогодняя ёлка? Рассказывают прохожие в Минске

Начиная с этих выходных, в Минске откроется около 200 елочных базаров. Площадки будут работать с 10.00 до 19.00 часов. Покупателям предложат как живые ели, так и искусственные. Популярность приобретают нестандартные елки в черном цвете. Однако минчане предпочитают классику.

Какой должна быть новогодняя ёлка? Рассказывают прохожие в Минске

Классические елки, по старым традициям, чтобы был дух Нового года.

Какой должна быть новогодняя ёлка? Рассказывают прохожие в Минске

Для меня елка должны быть только зеленой.

Сейчас можно ставить елки разных цветов: черного, белого...

Какой должна быть новогодняя ёлка? Рассказывают прохожие в Минске

Я очень консервативный человек. Всё должно быть естественным.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. До Нового года осталось две недели. Самое время украшать дома и приобретать главный атрибут праздника, сообщили в программе «Столичные...
 
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