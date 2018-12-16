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Почему в доме по улице Мирошниченко из крана течёт ржавая вода? СТВ разбирается в ситуации

17.12.2018 20:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ржавчина из-под крана. Жильцы дома на улице Мирошниченко борются с вредной водой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему в доме по улице Мирошниченко из крана течёт ржавая вода? СТВ разбирается в ситуации

Сегодня в доме нет воды вообще – в очередной раз проводят промывку труб. Хотя зданию менее пяти лет. Показать, насколько ржавая вода течет из крана, возможности нет. Зато осталось видео.

С такой водой Ольга вместе с семьей живет больше года. Двухгодовалого Егора сегодня не застали. Ребенка отвезли к бабушке, ибо без воды ухаживать за малышом невозможно.

Почему в доме по улице Мирошниченко из крана течёт ржавая вода? СТВ разбирается в ситуации

Ольга Смехович, житель дома № 43А:
Ребенка купать было невозможно. Мы без конца возвращались на старую квартиру, купали там ребенка.

Ребенок с нашего дома вместе с мамой оказался в инфекционной больнице.

Почему в доме по улице Мирошниченко из крана течёт ржавая вода? СТВ разбирается в ситуации

Но даже это не заставило сотрудников водоканала предпринять меры. Промывки хватает на неделю-две, а потом снова «золотая» вода из крана. Назвать возможные причины загрязнения специалисты отказались. На все вопросы съемочной группы один ответ, наизусть выученный.

Почему в доме по улице Мирошниченко из крана течёт ржавая вода? СТВ разбирается в ситуации

Дмитрий Апарович, начальник района по эксплуатации водопроводных сетей №1 УП «Минскводоканал»:
Мы на каждую жалобу выезжаем, отслеживаем, смотрим. После этого проводим регламентные работы на сетях. У нас вода удовлетворяет требованиям СанПиНа. 
 
 
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Новости Беларуси. Ржавчина из-под крана. Жильцы дома на улице Мирошниченко борются с вредной водой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сегодня в...
 
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