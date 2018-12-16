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Улицу Программистов в Минске расширят: что изменится
Новости Беларуси. Четыре вместо двух. Улицу Программистов в Минске расширят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительные работы уже начались. Сейчас движение по улице полностью перекрыто.
Это позволит выполнять работы открытым способом, что значительно дешевле. Сейчас строители занимаются перекладкой инженерных сетей. С этой задачей справятся за два месяца, а дальше займутся благоустройством.
Кроме расширения улицы, на остановках сделают «карманы» для транспорта.
Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:
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Новости Беларуси. Четыре вместо двух. Улицу Программистов в Минске расширят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительные работы уже...
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