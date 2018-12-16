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Новости экономики за 17.12.2018

17.12.2018 19:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как БелАЗ борется с производителями контрафакта, кто теперь устанавливает цену на крепкий алкоголь и сколько стоит полет из Минска в Воронеж? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БИЗНЕС-СРЕДА

Внимание зарубежных дипломатов в эти дни приковано к бизнес-среде Беларуси. Деловые круги в Минске обсуждают вопросы торгово-экономического сотрудничества и выхода на наш рынок.

Новости экономики за 17.12.2018

К примеру, товарооборот между Беларусью и Латвией за последнее время вырос почти на 30 %. По прогнозам экспертов, к концу 2018 года он составит около 600 миллионов долларов. Наиболее эффективные направления сегодня – это IT-сектор, пищевая промышленность, деревообработка и транспортные услуги.

Новости экономики за 17.12.2018

Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен:
Если говорить о товарообороте, надо везде усилить позиции. Потому что мы страна с открытой экономикой, и наша задача – максимально увеличивать экспорт во все страны. Особенно страны-соседи.

Новости экономики за 17.12.2018

Аркадиуш Сарна, советник посольства Республики Польша в Беларуси:
Возможности сотрудничества большие. Конечно, желательно чтобы эта динамика сохранялась. Видим рост интереса со стороны польских инвесторов.

Новости экономики за 17.12.2018

Марцис Максимс, первый секретарь по экономическим вопросам посольства Латвийской Республики в Беларуси:
Интерес есть с обеих сторон. И то, что в принципе у нас с году на год идет хорошая динамика по росту торгового оборота, это подтверждает то, что отношения выстраиваются добрососедские, прагматичные. И, в принципе, нацеленные на то, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ГОСЗАКУПОК

Продолжается работа над новой редакцией закона о госзакупках. Закончилось общественное обсуждение, теперь документ будет доработан с учетом поступивших замечаний и предложений.

Новости экономики за 17.12.2018

Проект постановления подготовило антимонопольное ведомство. Среди прочего в нем прописаны дополнительные требования к участникам процедур госзакупок, а также случаи возможного изменения условий договора. Предполагается, что закон будет принят к июлю 2019 года.

17 декабря вступили в силу изменения в правила торговли крепким алкоголем в Беларуси

Открылся регулярный авиарейс Минск-Воронеж
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как БелАЗ борется с производителями контрафакта, кто теперь устанавливает цену на крепкий алкоголь и сколько стоит полет из Минска в Воронеж?...
 
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