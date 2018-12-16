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17 декабря вступили в силу изменения в правила торговли крепким алкоголем в Беларуси
Новости Беларуси. Теперь ко всем видам напитков от всех производителей в одном магазине применяется единая наценка. Размер этой наценки определяет сам владелец торговой точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нововведение должно обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей, а также исключить их возможную дискриминацию за счет разных торговых надбавок.
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Новости Беларуси. Теперь ко всем видам напитков от всех производителей в одном магазине применяется единая наценка. Размер этой наценки определяет сам владелец...
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