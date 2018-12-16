Открылся регулярный авиарейс Минск-Воронеж

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик связал Минск с очередным (десятым по счету) российским аэропортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 декабря стартует новый регулярный рейс в Воронеж. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю. Цена билета в одну сторону от 96 евро и от 179 туда-обратно. Время в пути – 1,5 часа.