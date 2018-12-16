Задача Кремля - напугать Лукашенко, но не напугать белорусский народ

"Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема - руководства страны, - которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать. Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около $400-500 млн. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны", - заявил Лукашенко во время сегодняшнего доклада об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год.





«Я и поручил посмотреть еще раз план бюджета на 2019 год, чтобы не было никаких излишеств", - эксперты обратили особое внимание на эту фразу Лукашенко.





"И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Пикировка Лукашенко с Путиным о «справедливой» цене на газ для Беларуси, начатая 6 декабря на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге, развивалась по нарастающей. Пока в Бресте на заседании союзного Совмина Дмитрий Медведев не заяви, что Россия готова идти «по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. В том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года».





“Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России, – заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в Минске. – Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны”.





И вот за взрывом последовал сеанс массового успокоения. Что это значит?









«Напугали – теперь успокаивать надо»





С чем связана такая внезапная риторика белорусского руководителя?





- Определенное время официальный Минск нагнетал обстановку: Россия такая-сякая, едва ли не душит и не грабит. Но сейчас спохватились, поняли, что Россию не очень напугали, а свой собственный народ напугали. Мои знакомые периодически обращаются ко мне с вопросом: скоро новый год – рубль опять рухнет? Отвечаю: пока оснований для таких выводов не видно. Я так понимаю, что белорусские власти выполнили часть задач: россиян не напугали, а белорусов ввели в ступор, «назло бабушке уши отморожу», что называется. Напугали – а теперь надо успокаивать, - констатирует экономист Лев Марголин.





Но успокоительная песнь белорусского руководства может дать обратный эффект:





- Народ привык: если перед новым годом Лукашенко или другой высокопоставленный чиновник начинает успокаивать белорусов – это тревожит людей еще больше.





- Встреча с Путиным уже не за горами – 25 декабря. Поможет ли официальному Минску созданная вокруг «союзного строительства» истерия добиться желанного в этот раз?





- Думаю, в Кремле взят твердый курс на углубление интеграции. И еще пока не пришел момент «Икс», когда надо спасать тонущего собрата. Пока речь идет о перспективе, и Россия будет стоять на своем. Возможно, Москва бросит какой-то кусок, но он вряд ли компенсирует названную Лукашенко сумму – 400-500 миллионов долларов. Если это и произойдет, то не раньше середины следующего года, когда ситуация окажется критической. Но давление со стороны Кремля будет усиливаться.





- В Кремле дружно начали опровергать утверждения о ползучей «инкорпорации Беларуси».





- В Москве понимают: когда Лукашенко бросит в массы клич «караул, наших бьют», можно получить результат, схожий с украинским. Поэтому надо пустить пыль в глаза, сказать, что никто на ваш суверенитет не зарится; может быть, действительно кто-то поверит, что потеря собственной валюты , потеря контроля над своими границами вовсе не потеря суверенитета. У Думающих людей возникает тогда один-единственный вопрос: а что же тогда считать суверенитетом? ТО, что в Беларуси карманный парламент и карманное правительство, мы уже поняли и привыкли, но если у нас еще будет и карманный президент – тогда атас!





Можно понять Лукашенко, можно понять Москву: каждый играет свою игру, каждый надеется переиграть соперника. По большому счету, задача России состоит в следующем: напугать Лукашенко, но постараться не напугать белорусский народ.



