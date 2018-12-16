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В Лепеле баптистов осудили за распространение христианской литературы на улице

17.12.2018 20:07 — Разное | Партизан  
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В Лепеле за пение и распространение христианской литературы возле местного рынка были задержаны баптистские верующие – супруги Андрей и Татьяна Фокины.



«Нас задержали как преступников и доставили в отделение», — рассказал Forum 18 Андрей Фокин.

Инцидент произошел 27 октября. А 30 октября суд оштрафовал за нарушение закона о массовых мероприятиях по ч. 3 ст. 23.34 КоАП Андрея Фокина на 661,5 рублей, его жену – на 539 рублей. Таков примерный размер среднемесячной зарплаты в Лепеле.

По словам Андрея Фокина, милицию на них вызвал чиновник местного райисполкома. Он также отметил, что милиционеры просто скопировали протоколы, составленные в отношении его и его семьи за аналогичные действия в 2017 году. Верующий заявляет, что их судили как представителей религиозной организации, хотя они являются просто супружеской парой. По мнению осужденного, суд вынес заранее подготовленный приговор.

Фокины обжаловали это решение в Витебском областном суде, но 21 ноября судья Светлана Иванова признала решение Лепельского суда законным.


Андрей Фокин также рассказал, что они не платили 1035 рублей штрафа, выписанные им в 2017 году. Нет у них и денег на новые штрафы. При этом из зарплаты Татьяны Фокиной были принудительно удержаны суммы для оплаты прошлогоднего штрафа. Власти также угрожают забрать у Андрея Фокина водительские права, пока не будет выплачен штраф, и наложить запрет на имущество для покрытия штрафов.

Фокин сказал, что подал апелляцию на действия судебного пристава в Витебский областной суд 10 декабря.

При этом он рассказал, что не намерен прекращать библиотечное служение. «Если нас изгонят из одного места, мы найдем другое и обратимся ко всем возможным учреждениям, но мы никогда не сдадимся», — заявил верующий.

Фокин считает, что новая волна давления может быть связана со сменой главы Лепельского исполкома. Михаил Киселевич был назначен на этот пост в сентябре 2018 года. «Этот человек хорошо нас знает, поэтому он решил использовать свое положение для демонстрации своей власти», — заявил Фокин. Он сказал, что чиновник из Лепельского исполкома вызвал милицию и наблюдал за задержаниями.

Сам же Михаил Киселевич заявил, что не знает Андрея Фокина и не несет ответственности за штрафы. Глава идеологического отдела Елена Бородейко также отрицает, что милицию вызывал местный чиновник. При этом она настаивала, что никакая другая религиозная община не поет и не выступает в общественных местах. Чтобы остановить преследование, она заявила, что община, к которой принадлежат Фокины, должна зарегистрироваться. Тогда, по ее словам, «они могут петь без каких-либо ограничений».

Семья Фокиных принадлежит к Международному союзу церквей евангельских христиан-баптистов, который отвергает необходимость государственной регистрации.  МСЦ ЕХБ также отказывается платить штрафы, наложенные за исполнение прав на свободу совести. В Лепеле члены церкви организуют уличную библиотеку с 1990-х годов.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Лепеле за пение и распространение христианской литературы возле местного рынка были задержаны баптистские верующие – супруги Андрей и Татьяна Фокины.
 
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