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Россияне опубликовали текст соглашения о визах, белорусы пока не подписали

17.12.2018 19:54 — Разное | Партизан  
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Россияне опубликовали текст соглашения о визах, который пока не подписали белорусы. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации, передает "Еврорадио".

Соглашение о взаимном признании виз собирались подписать 13 декабря на заседании Совмина Союзного государства Беларуси и России в Бресте. Но белорусский премьер Сергей Румас заявил, что подписание возможно только после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси. На следующий день Александр Лукашенко объяснил, что он не успел ознакомиться с документом. "С союзным шенгеном проблем не будет", — пообещал он.


Документ предусматривает, что иностранцы, у которых есть белорусская виза, смогут попасть в Россию и находиться на её территории до истечения срока действия визы. Такие же правила будут действовать в Беларуси для иностранных граждан, имеющих российскую визу. Если иностранец находится в "чёрном списке", в одной из стран, он в другую страну не сможет попасть. Также Беларусь и Россия могут отказать во въезде или ограничить срок пребывания иностранца "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".

Также чётко определены автодороги, по которым иностранцы смогут приезжать в Россию из Беларуси или наоборот.

 
Теги: Брест
 
 
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Россияне опубликовали текст соглашения о визах, который пока не подписали белорусы. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации...
 
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