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Фотофакт: На "белорусском Оскаре" вино наливают в пластиковые стаканчики
В Минске в День белорусского кино впервые вручат Национальную кинопремию. Это своеобразный "белорусский Оскар", статуэтки изготовлены в виде цветка папоротника.
Фото Романа Протасевича, Еврорадио
Торжественная церемония проходит в Доме кино. Вино там наливают в... пластиковые стаканчики, передает
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В Минске в День белорусского кино впервые вручат Национальную кинопремию. Это своеобразный "белорусский Оскар", статуэтки изготовлены в виде цветка папоротника.
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