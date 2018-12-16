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В России Fiat с белорусскими номерами попал под грузовик, погибли две женщины
В России Fiat с белорусскими номерами попал под грузовик Mercedes, погибли две женщины. Происшествие случилось вечером 17 декабря в Смоленском районе на трассе Минск — Москва.
Фото: Fotolia
О гибели пассажирок легковушки сообщает
О том, что у автомобиля Fiat белорусские номера, сообщает сайт
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В России Fiat с белорусскими номерами попал под грузовик Mercedes, погибли две женщины. Происшествие случилось вечером 17 декабря в Смоленском районе на трассе Минск —...
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