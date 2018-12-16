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В России Fiat с белорусскими номерами попал под грузовик, погибли две женщины

17.12.2018 19:37 — Разное | Партизан  
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В России Fiat с белорусскими номерами попал под грузовик Mercedes, погибли две женщины. Происшествие случилось вечером 17 декабря в Смоленском районе на трассе Минск — Москва.


Фото: Fotolia

О гибели пассажирок легковушки сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области, 55-летний водитель госпитализирован (из салона разбитой машины его  освободили спасатели). На месте работала следственно-оперативная группа, выяснялись все обстоятельства ДТП. Движение транспорта было перекрыто на двух полосах из четырёх, передает "Еврорадио".

О том, что у автомобиля Fiat белорусские номера, сообщает сайт ria.ru.

 
Теги: Минск
 
 
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В России Fiat с белорусскими номерами попал под грузовик Mercedes, погибли две женщины. Происшествие случилось вечером 17 декабря в Смоленском районе на трассе Минск —...
 
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