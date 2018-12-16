В 1/16 Лиги Европы по футболу борисовский БАТЭ сыграет с лондонским "Арсеналом". Таковы итоги жеребьевки, прошедшей в понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Матчи пройдут в феврале: 14.02 – в Борисове и 20.02 – в Лондоне.

Отметим, что предстоящее противостояние БАТЭ и "Арсенала" уже вызвало недовольство болельщиков английского клуба. Согласно расписанию, матч между командами 20 февраля начнется в 17.00 по местному времени, - очень рано по европейским еврокубковым меркам. Большинство матчей данного турнира начинаются в 20.00 либо позже.

Накладка во времени произошла по той причине, что, помимо "Арсенала", в плей-офф Лиги Европы пробился еще один лондонский клуб – "Челси". Данная команда также будет проводить 20 февраля свой домашний матч, а согласно положению УЕФА, запрещено проводить две еврокубковые игры в одном городе в одно и то же время.

Согласно рейтингу команд, право выбирать время матча получил "Челси".

В сообществе фанатов "Арсенала" уже зреет бунт. Болельщики призывают клуб решить данную проблему либо готовиться к тому, чтобы играть с малым количеством болельщиков. Ведь остальные в 17.00 еще будут на работе. К тому же, фанаты готовы потребовать вернуть им деньги за билеты, которыми они могут не успеть воспользоваться не по своей вине.

Все пары 1/16 финала Лиги Европы

БАТЭ — Арсенал

Краснодар — Байер

Лацио — Севилья

Мальме — Челси

Олимпиакос — Динамо К

Рапид — Интер

Ренн — Бетис

Селтик — Валенсия

Славия Пр — Генк

Спортинг Л — Вильярреал

Фенербахче — Зенит

Цюрих — Наполи

Брюгге — Зальцбург

Виктория Пл — Динамо З

Галатасарай — Бенфика

Шахтер — Айнтрахт Ф