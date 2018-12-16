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БАТЭ сыграет с "Арсеналом" в 1/16 Лиги Европы. Фанаты "Арсенала" в гневе
В 1/16 Лиги Европы по футболу борисовский БАТЭ сыграет с лондонским "Арсеналом". Таковы итоги жеребьевки, прошедшей в понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Матчи пройдут в феврале: 14.02 – в Борисове и 20.02 – в Лондоне.
Отметим, что предстоящее противостояние БАТЭ и "Арсенала" уже вызвало недовольство болельщиков английского клуба. Согласно расписанию, матч между командами 20 февраля начнется в 17.00 по местному времени, - очень рано по европейским еврокубковым меркам. Большинство матчей данного турнира начинаются в 20.00 либо позже.
Накладка во времени произошла по той причине, что, помимо "Арсенала", в плей-офф Лиги Европы пробился еще один лондонский клуб – "Челси". Данная команда также будет проводить 20 февраля свой домашний матч, а согласно положению УЕФА, запрещено проводить две еврокубковые игры в одном городе в одно и то же время.
Согласно рейтингу команд, право выбирать время матча получил "Челси".
В сообществе фанатов "Арсенала" уже зреет бунт. Болельщики призывают клуб решить данную проблему либо готовиться к тому, чтобы играть с малым количеством болельщиков. Ведь остальные в 17.00 еще будут на работе. К тому же, фанаты готовы потребовать вернуть им деньги за билеты, которыми они могут не успеть воспользоваться не по своей вине.
Все пары 1/16 финала Лиги Европы
БАТЭ — Арсенал
Краснодар — Байер
Лацио — Севилья
Мальме — Челси
Олимпиакос — Динамо К
Рапид — Интер
Ренн — Бетис
Селтик — Валенсия
Славия Пр — Генк
Спортинг Л — Вильярреал
Фенербахче — Зенит
Цюрих — Наполи
Брюгге — Зальцбург
Виктория Пл — Динамо З
Галатасарай — Бенфика
Шахтер — Айнтрахт Ф
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В 1/16 Лиги Европы по футболу борисовский БАТЭ сыграет с лондонским "Арсеналом". Таковы итоги жеребьевки, прошедшей в понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Матчи...
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