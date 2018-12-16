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Гандболисты БГК разгромили минский СКА в чемпионате Беларуси

17.12.2018 21:10 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова разгромили минский СКА в выездном матче чемпионата Беларуси по гандболу.

17 декабря на площадке минского Дворца спорта «Уручье» брестчане одолели армейцев с разницей в 12 мячей.

СКА — БГК имени Мешкова — 24:36 (13:17).

СКА: Кишов, Юрча; Хмельков (1), Рабушко, Гарбуз (1/1), Хадкевич (1), Жила (3), Сотник, Никуленков (3), Камышик (2), Кривенко, Ушал (1), Черкащенко (5), Вайлупов, Бохан (3), Бровко (4).

БГК им. Мешкова: Мацкевич (1); Кулак (3), Бочко, Юринок (1), Потеко (1), Ивич (4/1), Шумак, Баранов (6/1), Горак (2), Разгор, Обранович (5), Сельвесюк (2), Джукич (3/1), Джорджич (5), Шилович (3).

Это была уже третья встреча лидеров чемпионата страны в нынешнем сезоне. В двух предыдущих поединках также победил БГК (33:32 и 29:25).

Теперь брестчане оторвались от минчан в турнирной таблице уже на 5 очков, при том что провели на 1 игру меньше.

Отметим, что накануне СКА неожиданно потерял очки еще и в матче с гродненским «Крононом», сыграв с соперником вничью (28:28).

1. БГК имени Мешкова (Брест) — 28 очков (14 матчей)

2. СКА (Минск) — 23 (15)

3. «Машека» (Могилев) — 14 (14)

4. «Кронон» (Гродно) — 13 (15)

5. «Гомель» — 5 (14)

6. Беларусь-2000 — 1 (12).

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова разгромили минский СКА в выездном матче чемпионата Беларуси по гандболу.
 
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