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Ляшко намерен встретиться с Лукашенко - СМИ
Олег Ляшко. Фото: politeka.net
По мнению Олега Ляшко, президент Украины не должен был отказываться от помощи белорусского коллеги в решении конфликта на Донбассе. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
"Белорусский президент Лукашенко заявил, что Порошенко отверг его помощь по Донбассу, так как считает его пророссийским. В отличие от Порошенко я приму любую помощь от кого угодно, чтобы восстановить мир в Украине, вернуть территории и сохранить жизнь украинцев", - отметил Ляшко.
Лидер РПЛ намекнул на то, что собирается встретиться с президентом Белоруссии, потому что уважает его как политика.
"Для меня Лукашенко - большой друг Украины, и я убежден, что скоро станет и моим личным большим другом. Мы для этого все сделаем от всего сердца!", - отметил Ляшко.
Напомним, ранее эксперт заявил, что Ляшко может выйти во второй тур на выборах.
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко намерен встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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