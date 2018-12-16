Ляшко намерен встретиться с Лукашенко - СМИ



Олег Ляшко. Фото: politeka.net

"Информатор"

По мнению, президент Украины не должен был отказываться от помощи белорусского коллеги в решении конфликта на Донбассе. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.отметил Ляшко.Лидер РПЛ намекнул на то, что собирается встретиться с президентом Белоруссии, потому что уважает его как политика.отметил Ляшко.Напомним, ранее эксперт заявил, что Ляшко может выйти во второй тур на выборах.