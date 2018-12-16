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"В последний раз белорусов успокаивали перед трехразовым девальвецом"

17.12.2018 20:27 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Рамиль Ситдиков
Лукашенко посоветовал белорусам не волноваться из-за налогового маневра.

Общаясь с представителями экономического блока правительства Александр Лукашенко допустил [url=4]неоднозначное высказывание[/url].

– Меня настораживает, что белорусы заволновались, – сказал он. – Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема – руководства страны, которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать.

Имея в виду возможные потери от российского налогового маневра, руководитель страны добавил, что это «навалом будет идти постепенно с 2019-го по 2024 год».

– В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около 400−500 млн долларов. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны. И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами, — подчеркнул Лукашенко.

Судя по реакции на дискуссионной площадке talks.by, такие объяснения, белорусских интернет-пользователей не слишком успокоили.

«Прямо как Карлсон сказал: мол, беспокоиться нечего, дело-то житейское», – иронизируют одни комментаторы.

«За долгие годы белорусы привыкли читать между строк и относится к заявлениям властей с точностью наоборот. Чувствую, что скоро придется запасаться солью, спичками и крупами…», – отвечают другие.

«Налоговый маневр РФ беспокоит только вас и игроков из хоккейной команды. Обычным гражданам РБ все равно ничего не достается».


«А чего тут белорусам волноваться, все равно они от нефтяных афер денег не видели. В 2015-м, например, и вовсе нефть на собственные нужды была почти бесплатной, а народ душили дорожным побором и цен никто не снижал».


«Обещание не убедило, особенно на фоне и до этого дорожающего топлива, растущего доллара и всего остального за ними».


«В последний раз белорусов успокаивали перед трехразовым девальвецом 2011 года».


«Иными словами, населению настоятельно рекомендуют не думать», – шутят интернет-пользователи.

 
 
Ссылка на источник 32
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Лукашенко посоветовал белорусам не волноваться из-за налогового маневра.
 
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