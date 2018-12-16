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«Налоговый маневр РФ беспокоит только вас и игроков из хоккейной команды. Обычным гражданам РБ все равно ничего не достается».

«А чего тут белорусам волноваться, все равно они от нефтяных афер денег не видели. В 2015-м, например, и вовсе нефть на собственные нужды была почти бесплатной, а народ душили дорожным побором и цен никто не снижал».

«Обещание не убедило, особенно на фоне и до этого дорожающего топлива, растущего доллара и всего остального за ними».

«В последний раз белорусов успокаивали перед трехразовым девальвецом 2011 года».

Общаясь с представителями экономического блока правительствадопустил [url=4]неоднозначное высказывание[/url].– сказал он. –Имея в виду возможные потери от российского налогового маневра, руководитель страны добавил, что этоподчеркнул Лукашенко.Судя по реакции на дискуссионной площадке talks.by, такие объяснения, белорусских интернет-пользователей не слишком успокоили.– иронизируют одни комментаторы.– отвечают другие.шутят интернет-пользователи.