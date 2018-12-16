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Найден способ научить сердце залечивать себя самостоятельно

17.12.2018 20:23 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Сердце является одним из самых важных органов нашего организма, а учитывая все более неутешительную статистику роста сердечно-сосудистых заболеваний, разработка новых методов лечения крайне важна.

И недавно группа исследователей из Ратгерского университета сделала важный шаг к тому, чтобы «научить сердце лечить себя самостоятельно», что должно сократить число оперативных вмешательств и улучшить жизнь людей.

Как сообщает редакция издания Frontiers in Cell and Developmental Biology, основной принцип заключается в заборе клеток соединительной ткани из сердца человека, «обратной инженерии» их в стволовые клетки сердца, а затем «превращению» их в клетки сердечной мышцы. Однако это далеко не ново и настоящий прорыв команды ученых заключается в том, что вновь созданные клетки сердечной мышцы самостоятельно соединяются в полнофункциональные структуры. Обычно сердечные клетки, сделанные вышеописанным образом, не собираются вместе и не бьются с одной и той же частотой. Чтобы этого добиться, ученые использовали белок CREG.

«Фибробласты, клетки соединительной ткани, выделенные из сердца, преобразованы в стволовые клетки. Это было сделано для того, чтобы, когда белок CREG мог на них воздействовать и вызвать дифференцировку в клетки одного вида. Сердечная недостаточность достигла масштабов эпидемии. Сейчас единственный вариант лечения — это трансплантация или подключение пациента к аппарату искусственного сердца. Мы же работаем над тем, чтобы вылечить орган».

Хотя исследование еще далеко от завершения, уже сейчас можно говорить о том, что метод является довольно перспективным. Белок CREG способен, по словам ученых, создать «столько ткани, сколько нужно» для выздоровления пациентов. А благодаря тому, что новые клетки создаются на основе собственных, реакции отторжения трансплантата можно не опасаться.

 
 
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Сердце является одним из самых важных органов нашего организма.
 
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