"Диагноз был уже написан". Как жителя Гомеля не пустили к Лукашенко



Судья суда Советского района Гомеля Анатолий Капустин ведет процесс

Что произошло?

«Психушка как последний аргумент властей»

Судья Советского района Гомеля Анатолий Капустин

18 декабря в суде Советского района Гомеля продолжилось рассмотрение иска к сотрудникам милиции и врачу Гомельской психбольницы, которые поместили инвалидав психушку. Инвалид пытается взыскать с трех милиционеров и врача компенсацию морального ущерба.Первое заседание суда прошло в закрытом режиме.рассказалГеннадий Подольницкий.Инвалид провел в Гомельской психбольнице семь суток – после отъездаего выпустили.Ранее инвалид подавал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении милиционеров и врача за незаконное помещение в психбольницу – суд не принял; юрист переписал заявление – суд снова отказал.Гомельский областной суд посчитал, что в возбуждении уголовного дела отказано законно.– говорит Геннадий Подольницкий.Ситуацию, в которой оказался инвалид Геннадий Подольницкий, разбирает руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине)- С гомельским активистом, инвалидом Геннадием Подольницким мы встретились пять лет назад на офисе центра. Мы ему помогали решать вопрос по земельному законодательству. И до сих пор консультируем по другим правовым вопросам. Это грамотный, интеллигентный и мужественный человек. Все его жалобы на судебную систему, работу местной власти были основаны на фактах и законодательстве. К сожалению, когда власти нечем ответить на законные обращения граждан, применяют советскую форму давления – принудительное лечение в психиатрической лечебнице.Напомню, что в соответствии с действующим законодательством гражданин может только добровольно лечь на обследование в психиатрическое стационарное отделение. Он такого желания не изъявлял, как и его близкие родственники, что не помешало чиновникам упрятать инвалида в психушку на семь суток.…Почувствовал ухудшения здоровья, плохо было. Только на вторые сутки дали ему возможность связаться с родственниками. Требовали с инвалида разрешение на добровольную госпитализацию, правда, под натиском врачей на шестой день он все же подписал такую бумагу. За время нахождения в стационаре ему не назначалось какое-либо лечение, а в справке, выданной при выписке, нет информации о психическом заболевании. После освобождения сразу же обратился к своему кардиологу: очень плохо себя чувствовал после семи суток в психушке. Я расцениваю действия должностных лиц как пытки над человеком.Сотрудники милиции предприняли незаконные действия в отношении Геннадия Подольницкого, помещая его на принудительное лечение в психиатрическое отделение: они поставили его жизнь под угрозу. Человек серьезно болен, операция противопоказана, поэтому он живет на лекарствах, которые необходимо принимать ежедневно.Подольницкий обосновано обратился в правоохранительные органы с требованием о возбуждении уголовного дела за превышения власти милицией и врачами, которые его незаконно ограничили в свободе, не имея на то оснований: инвалид не страдает и не страдал психическими заболеваниями. Также действия сотрудников милиции и врачей нарушает международную Конвенцию о правах инвалидах, которую Беларусь ратифицировала, тем самым взяв на себя обязанности защищать людей с инвалидностью.Думаю, судья закрыл процесс потому, что в суд вызван врач-психиатр, который мог рассказать много интересного.И ещё важный момент. Дело поручили самому молодому судье Гомеля. Работает в этой должности с апреля 2016 года. Ему 28 лет. А ведь дело имеет общественный резонанс, почему сам председатель суда бы не взял на рассмотрение такое серьезное дело?