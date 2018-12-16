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В Армении раскритиковали Лукашенко: Он продолжает разглашать содержание закрытых встреч

17.12.2018 20:09 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян прокомментировал слова президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Никола Пашиняна с вопросом, почему Пашинян не говорит о продаже оружия Азербайджану со стороны России.

— К сожалению, господин Лукашенко продолжает практиковать разглашение содержания закрытых встреч. К сожалению, господин Лукашенко в очередной раз огласил только то, что сказал он, и не сказал о том, какие ответы он получил от премьер-министра Армении, — заявил Арман Егоян, пишет «Арменпресс».

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян всегда в беседах с Владимиром Путиным поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны России.

Упрек в адрес премьер-министра Армении прозвучал во время пресс-конференции Александра Лукашенко для российских СМИ.

— При Путине я ему сказал: Никол, давай поставим точки над «i». Кто занимает первое место по торговле оружием с Азербайджаном? Кто? Россия! А чего ты язык засунул? Скажи ему, покритикуй Владимира Владимировича. Ааа, боишься? А второе место — кто? Израиль! Третье — Турция. Ну а четвертое или пятое место с учетом «Полонезов» занимаем мы. «Полонезов» нет, будем десятые. Ну что ты нападаешь на Беларусь? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли? Ну ты скажи, я буду молчать. Вот такой шел разговор. В чем я неправ? — рассказал Лукашенко.

Также, по его словам, он предлагал Армении поставить «Полонезы», но в Ереване от покупки белорусских РСЗО отказались.

 
 
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Пресс-секретарь премьер-министра Армении прокомментировал слова президента Беларуси.
 
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