В Армении раскритиковали Лукашенко: Он продолжает разглашать содержание закрытых встреч

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— заявил, пишетПо его словам, премьер-министр Армениивсегда в беседах споднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны России.Упрек в адрес премьер-министра Армении прозвучал во время пресс-конференциидля российских СМИ.— рассказал Лукашенко.Также, по его словам, он предлагал Армении поставить «Полонезы», но в Ереване от покупки белорусских РСЗО отказались.