Стал известен состав белорусских фигуристов на домашний чемпионат Европы 2019 года

15 и 16 декабря на льду «Минск-Арены» прошел очередной чемпионат Беларуси по фигурному катанию. По его итогам были отобраны фигуристы , которые представят Беларусь на домашнем чемпионате Европы . Напомним, он впервые пройдет в нашей стране в январе 2019 года.



Фото: Алена Шукало, специально для TUT.BY

Состав участников среди мужчин оказался малочисленным, в этом году всего трое одиночников боролись за право оказаться лучшим. Накануне стало известно, что предстоящей дуэли между представителями мужского одиночного катания Александром Лебедевым и Яковом Зенько ожидать не придется.

Лебедев, воспитанник красноярской школы фигурного катания, в этом году получивший вид на жительство, юридически уже мог представлять Беларусь в январе 2019 года в Минске. Заработанный им осенью на международном турнире ИСУ в Риге технический минимум без проблем позволял ему стать участником чемпионата Европы в случае победы в национальном отборе. Однако полученная буквально перед национальным первенством травма перечеркнула Александру эту возможность.

Пропустившему по той же самой причине первую половину сезона Зенько только и нужно было, что просто выйти на лед и спокойно откатать обе программы. Но утром на тренировке перед короткой программой Яков настолько неудачно приземлился на колено прооперированной весной ноги, что стало понятным, — полную картину готовности спортсмена к чемпионату Европы мы не увидим.





Яков Зенько и его тренер Анастасия Пахамович Николай Козлов



Евгений Пузанов и его тренер Ирина Токаревская

Тем не менее действующий чемпион Беларуси защитил свой титул, заработав по итогам обеих программ 177,87 балла, включая 61,07 балла короткой программы, 116,80 балла — произвольной.

Серебряным призером стал представляющий столичную школу фигурного катания Евгений Пузанов с результатом 152,50 балла, в том числе в короткой — 58,87 балла, произвольной — 93,63 балла.

Бронзовая медаль досталась дебютанту взрослых соревнований Николаю Козлову из Пружан, получившему итоговую сумму 126,36 балла, из них 38,87 балла — в короткой программе и 87,49 — в произвольной.



Церемония награждения в мужском одиночном катании

Вчерашней юниорке и уже двукратной чемпионке Беларуси Александре Чепелевой для необходимого полного комплекта не хватило буквально полбалла в произвольной программе на международном турнире ИСУ в Таллине, чтобы получить пропуск на домашнюю «Европу» .

Предстоящие соревнования в Польше, куда отправляются победители чемпионата Беларуси этого года, возможность отбора на чемпионат Европы не предоставят.

Но при этом в случае благоприятного исхода необходимые баллы пойдут в «зачетку» и позволят выступить Александре уже на следующем континентальном первенстве.

Чепелева, чуть ли не единственная чисто выполнившая в эти выходные несколько разных тройных прыжков, на протяжении всего сезона демонстрировала самые стабильные прокаты среди девушек в Беларуси. Она оказалась по результатам этапов юниорского Гран-при одной из наиболее успешных фигуристок в истории нашей страны.

Отрыв в 18,72 балла от обладательницы серебряной медали Марии Салдакаевой только свидетельствует об возросшем уровне подготовки лидера национальной сборной.



Александра Чепелева



Мария Салдакаева



Елизавета Хлыповка

По итогам действующая чемпионка Беларуси получила 141,98 балла, при этом 50,79 балла — в короткой программе, 91,19 балла — в произвольной.

Уроженка города Бреста Мария Салдакаева, представляющая пружанскую школу фигурного катания, вновь повторила свой прошлогодний медальный результат, а ее общая сумма баллов составила 123,26, из них 41,86 балла — в короткой, 81,40 балла — в произвольной.

Гомельчанка Елизавета Хлыповка впервые поднялась на третью ступеньку пьедестала почета, получив от судейской бригады 112,34 балла, в том числе 39,23 балла в короткой программе и 73,11 балла — в произвольной.

Призер прошлогоднего чемпионата Елизавета Малиновская и чемпионка позапрошлого года Анна Порошина в соревнованиях не участвовали. Первая — по причине болезни, вторая — в связи с окончанием спортивной карьеры.



Церемония награждения в женском одиночном катании

В состязании танцоров сенсаций не произошло — Виктория Ковалева и Юрий Беляев с большим спортом официально попрощались в конце прошлого сезона, вполне ожидаемо уступив роль лидеров интернациональной паре — Анне Кубликовой и Юрию Гулицкому.

Новоиспеченные чемпионы Беларуси за свое выступление получили 174,12 балла, из них 67,12 балла — в ритмическом танце, 107 баллов — в произвольном, а также — официальный пропуск на домашний чемпионат Европы.



Анна Кубликова и Юрий Гулицкий

Остальные места на пьедестале почета распределились между дебютантами чемпионата.



Эмилия Колеганова и Владислав Полховский



Карина Сидоренко и Максим Еленич

Серебряные медалисты Эмилия Колеганова и Владислав Полховский в этом году проводят свой первый сезон среди взрослых, продолжая при этом выступать среди юниоров.

Заработанная общая сумма баллов составила 160,66, в том числе 61,59 балла — в ритмическом танце, 99,07 — в произвольном.

Представлявшим Беларусь на прошлом юниорском чемпионате мира Карине Сидоренко и Максиму Еленичу достались бронзовые медали с общим результатом 131, 86 балла, из них 51,14 в ритмическом танце, 80,72 балла — в произвольном.



Церемония награждения в танцах на льду

А вот каких бы то ни было результатов в спортивных парах местным болельщикам придется подождать как минимум еще пару лет по причине отсутствия взрослых дуэтов в стране.

Таким образом, по итогам национального отбора на 111-м чемпионате Европы в Минске в танцах на льду представят Анна Кубликова и Юрий Гулицкий, в мужском одиночном катании — Яков Зенько.



Анна Кубликова и Юрий Гулицкий на церемонии награждения