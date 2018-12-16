|
Стал известен состав белорусских фигуристов на домашний чемпионат Европы 2019 года
15 и 16 декабря на льду «Минск-Арены» прошел очередной чемпионат Беларуси по фигурному катанию. По его итогам
Состав участников среди мужчин оказался малочисленным, в этом году всего трое одиночников боролись за право оказаться лучшим. Накануне стало известно, что предстоящей дуэли между представителями мужского одиночного катания Александром Лебедевым и Яковом Зенько ожидать не придется.
Лебедев, воспитанник красноярской школы фигурного катания, в этом году получивший вид на жительство, юридически уже мог представлять Беларусь в январе 2019 года в Минске. Заработанный им осенью на международном турнире ИСУ в Риге технический минимум без проблем позволял ему стать участником чемпионата Европы в случае победы в национальном отборе. Однако полученная буквально перед национальным первенством травма перечеркнула Александру эту возможность.
Пропустившему по той же самой причине первую половину сезона Зенько только и нужно было, что просто выйти на лед и спокойно откатать обе программы. Но утром на тренировке перед короткой программой Яков настолько неудачно приземлился на колено прооперированной весной ноги, что стало понятным, — полную картину готовности спортсмена к чемпионату Европы мы не увидим.
Тем не менее действующий чемпион Беларуси защитил свой титул, заработав по итогам обеих программ 177,87 балла, включая 61,07 балла короткой программы, 116,80 балла — произвольной.
Серебряным призером стал представляющий столичную школу фигурного катания Евгений Пузанов с результатом 152,50 балла, в том числе в короткой — 58,87 балла, произвольной — 93,63 балла.
Бронзовая медаль досталась дебютанту взрослых соревнований Николаю Козлову из Пружан, получившему итоговую сумму 126,36 балла, из них 38,87 балла — в короткой программе и 87,49 — в произвольной.
Вчерашней юниорке и уже двукратной чемпионке Беларуси Александре Чепелевой для необходимого полного комплекта не хватило буквально полбалла в произвольной программе на международном турнире ИСУ в Таллине, чтобы получить пропуск на
Предстоящие соревнования в Польше, куда отправляются победители чемпионата Беларуси этого года, возможность отбора на чемпионат Европы не предоставят.
Но при этом в случае благоприятного исхода необходимые баллы пойдут в «зачетку» и позволят выступить Александре уже на следующем континентальном первенстве.
Чепелева, чуть ли не единственная чисто выполнившая в эти выходные несколько разных тройных прыжков, на протяжении всего сезона демонстрировала самые стабильные прокаты среди девушек в Беларуси. Она оказалась по результатам этапов юниорского Гран-при одной из наиболее успешных фигуристок в истории нашей страны.
Отрыв в 18,72 балла от обладательницы серебряной медали Марии Салдакаевой только свидетельствует об возросшем уровне подготовки лидера национальной сборной.
По итогам действующая чемпионка Беларуси получила 141,98 балла, при этом 50,79 балла — в короткой программе, 91,19 балла — в произвольной.
Уроженка города Бреста Мария Салдакаева, представляющая пружанскую школу фигурного катания, вновь повторила свой прошлогодний медальный результат, а ее общая сумма баллов составила 123,26, из них 41,86 балла — в короткой, 81,40 балла — в произвольной.
Гомельчанка Елизавета Хлыповка впервые поднялась на третью ступеньку пьедестала почета, получив от судейской бригады 112,34 балла, в том числе 39,23 балла в короткой программе и 73,11 балла — в произвольной.
Призер прошлогоднего чемпионата Елизавета Малиновская и чемпионка позапрошлого года Анна Порошина в соревнованиях не участвовали. Первая — по причине болезни, вторая — в связи с окончанием спортивной карьеры.
В состязании танцоров сенсаций не произошло — Виктория Ковалева и Юрий Беляев с большим спортом официально попрощались в конце прошлого сезона, вполне ожидаемо уступив роль лидеров интернациональной паре — Анне Кубликовой и Юрию Гулицкому.
Новоиспеченные чемпионы Беларуси за свое выступление получили 174,12 балла, из них 67,12 балла — в ритмическом танце, 107 баллов — в произвольном, а также — официальный пропуск на домашний чемпионат Европы.
Остальные места на пьедестале почета распределились между дебютантами чемпионата.
Серебряные медалисты Эмилия Колеганова и Владислав Полховский в этом году проводят свой первый сезон среди взрослых, продолжая при этом выступать среди юниоров.
Заработанная общая сумма баллов составила 160,66, в том числе 61,59 балла — в ритмическом танце, 99,07 — в произвольном.
Представлявшим Беларусь на прошлом юниорском чемпионате мира Карине Сидоренко и Максиму Еленичу достались бронзовые медали с общим результатом 131, 86 балла, из них 51,14 в ритмическом танце, 80,72 балла — в произвольном.
А вот каких бы то ни было результатов в спортивных парах местным болельщикам придется подождать как минимум еще пару лет по причине отсутствия взрослых дуэтов в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 декабря на льду «Минск-Арены» завершился очередной чемпионат Беларуси по фигурному катанию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)