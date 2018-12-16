Новогоднее настроение: рабочим подарили тушенку 2-летней выдержки. Но не только

Фото сиротливой банки тушенки появилось в Telegram-канале NEXTA с комментарием: «Праздник к нам приходит! На „Химволокно“ в Светлогорске выдали новогодние подарки! А именно — баночку тушенки производства 2016 года :)». Поверить в то, что на предприятии людям выдали такие подарки, не так-то просто. Звоним на комбинат.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61672.php

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На банке с тушеной свининой Березовского мясокомбината отчетливо видна дата выпуска: 13.09.2016. Только имеет ли этот снимок отношение к ОАО «СветлогорскХимволокно» и к Новому году вообще?



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61672.php

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В отделе, который занимается на предприятии закупками продуктов, нам уверенно подтверждают: да, приобретали тушенку для людей. Да, дата правильная, консервы выпущены в сентябре 2016 года. При этом уточнили:

— Но если человек, который опубликовал это фото, посмотрел бы этикетку, то увидел бы, что срок годности тушенки — 3 года. Так что тут все в порядке.

Впрочем, есть второй вопрос: принес ли Дедушка Мороз что-то, кроме этой банки? В этом месте телефонные собеседники почему-то начинали жутко смущаться и заканчивали разговор:

— Я, боюсь, могу что-то не то сказать... Позвоните начальнику. Но его сейчас нет.

Рядовые работники, с которыми удалось пообщаться, настроены оптимистично:

— Тушенка съедобная, не переживайте. Дали только одному цеху. Кроме нее выдали, как обычно, полтора кило конфет и деньги.

Вызвонить кого-то из администрации, кто смог бы внятно прокомментировать происходящее, так и не удалось. Надеемся, в ближайшее время выяснится, что происходит с новогодним настроением на этом предприятии.