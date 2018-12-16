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«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Кому достался «белорусский Оскар»? 17 декабря – в День белорусского кино – стали известны лауреаты первой Национальной кинопремии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заветные статуэтки в разных номинациях претендовали десятки работ со всей страны. Торжественная церемония прошла в столичном Доме кино. Подробности в видеоматериале Ольги Коршун.
Ольга Коршун, СТВ:
Хочется пожелать, чтобы папараць-кветка, найденная хоть и не в купальскую ночь, принесла обладателям удачу и успех.
Уникальный символ был создан специально для конкурса, в котором 20 номинаций: сегодня выбирают и лучший фильм, и лучшего режиссера, и лучшего композитора. Всего на конкурс было подано 170 заявок, прошло несколько отборочных туров. Одним словом, членам жюри пришлось потрудиться, чтобы рассмотреть все белорусские фильмы в деталях.
Людмила Саенкова, председатель жюри первой Национальной кинопремии:
Этот конкурс журналисты уже окрестили «белорусским Оскаром». Атмосферу попытались воссоздать соответствующую. Символическая красная дорожка, платья в пол, блистательные улыбки, вспышки фотокамер – одним словом, белорусские звезды сошли сегодня с экранов. Еще до церемонии мы попытались узнать, волнуются ли наши номинанты перед таким выходом на сцену.
Вера Полякова, актриса:
Было очень много претендентов. И если я осталась в тройке лидеров, значит, уже я где-то победила. Скорее всего, больше саму себя, чем кого-то.
Елена Дубровская, актриса:
Имена победителей, конечно, держали в строгом секрете. Но пора уже хотя бы частично раскрыть главную интригу, кто же они – обладатели первой Национальной кинопремии.
Уже выбрали лучшего сценариста, композитора, монтажера, художника по костюмам, оператора. Безусловно, самые интригующие номинации оставили на конец церемонии.
Лучшей актрисой второго плана стала Валентина Гарцуева за роль в фильме «Снайпер». За лучшую главную женскую роль боролись три претендентки, но победа у Веры Поляковой. Награду ей принесло участие в «Ой, ма-моч-ки! - 2». Лучшим режиссером назвал Александр Анисимов за работу над фильмом «Следы на воде».
Конечно, это уже мастера своего дела. Но сегодня прозвучало много и новых имен. Возможно, это будущие звезды не только нашего, но и мирового кино.
Алеся Кокошникова, директор первой Национальной кинопремии:
Сегодня не только день рождения первой Национальной кинопремии, но и День белорусского кино. Хочется надеяться, что отмечать его вот в такой форме станет нашей хорошей традицией, которая поможет сделать наше, белорусское кино, наши фильмы еще более интересными и качественными.
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Новости Беларуси. Кому достался «белорусский Оскар»? 17 декабря – в День белорусского кино – стали известны лауреаты первой Национальной кинопремии, сообщили в...
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