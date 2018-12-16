ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

17.12.2018 21:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Кому достался «белорусский Оскар»? 17 декабря – в День белорусского кино – стали известны лауреаты первой Национальной кинопремии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заветные статуэтки в разных номинациях претендовали десятки работ со всей страны. Торжественная церемония прошла в столичном Доме кино. Подробности в видеоматериале Ольги Коршун.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Ольга Коршун, СТВ:
Церемония награждения уже подходит к своему завершению. На протяжении нескольких часов в зале царила и продолжает царить особая атмосфера, ведь это первая Национальная кинопремия. Кино – это отдельный мир, наполненный творчеством и своей магией. Возможно поэтому и символ у конкурса немного магический. Это лист папоротника, который переходит в киноленту.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Хочется пожелать, чтобы папараць-кветка, найденная хоть и не в купальскую ночь, принесла обладателям удачу и успех.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Уникальный символ был создан специально для конкурса, в котором 20 номинаций: сегодня выбирают и лучший фильм, и лучшего режиссера, и лучшего композитора. Всего на конкурс было подано 170 заявок, прошло несколько отборочных туров. Одним словом, членам жюри пришлось потрудиться, чтобы рассмотреть все белорусские фильмы в деталях.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Людмила Саенкова, председатель жюри первой Национальной кинопремии:
Больше чем уверена, что эта премия будет набирать авторитет и будет давать стимул молодым авторам работать, делать свое кино. Судя по тому, как много желающих было заявиться в этой премии, премия существует и у нее есть будущее.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Этот конкурс журналисты уже окрестили «белорусским Оскаром». Атмосферу попытались воссоздать соответствующую. Символическая красная дорожка, платья в пол, блистательные улыбки, вспышки фотокамер – одним словом, белорусские звезды сошли сегодня с экранов. Еще до церемонии мы попытались узнать, волнуются ли наши номинанты перед таким выходом на сцену.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Вера Полякова, актриса:
Кинопремия проходила все время стороной. Поэтому я очень рада, что она все-таки состоится сегодня. Пускай достойные получат награды. Я в номинации с двумя своими студентками уже, ныне выпускницами – выдающимися, талантливыми артистками.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Было очень много претендентов. И если я осталась в тройке лидеров, значит, уже я где-то победила. Скорее всего, больше саму себя, чем кого-то.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Елена Дубровская, актриса:
Надо стремиться к тому, чтобы мы были действительно как Голливуд. Чтобы он был не «белорусским Оскаром», а действительно нашей папараць-кветкай, о которой бы узнал весь мир. Хорошо, что мы начали такую кинопремию. И дай бог, что будет стимул, будут новые работы, все будут стремиться что-то выигрывать.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Имена победителей, конечно, держали в строгом секрете. Но пора уже хотя бы частично раскрыть главную интригу, кто же они – обладатели первой Национальной кинопремии.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Уже выбрали лучшего сценариста, композитора, монтажера, художника по костюмам, оператора. Безусловно, самые интригующие номинации оставили на конец церемонии.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Лучшей актрисой второго плана стала Валентина Гарцуева за роль в фильме «Снайпер». За лучшую главную женскую роль боролись три претендентки, но победа у Веры Поляковой. Награду ей принесло участие в «Ой, ма-моч-ки! - 2». Лучшим режиссером назвал Александр Анисимов за работу над фильмом «Следы на воде».

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Конечно, это уже мастера своего дела. Но сегодня прозвучало много и новых имен. Возможно, это будущие звезды не только нашего, но и мирового кино.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Алеся Кокошникова, директор первой Национальной кинопремии:
В этом году Национальной кинопремии Беларуси – быть! У нас ждут игровое кино, телесериалы, анимационные фильмы, документальное и короткометражное. Для меня лично, пожалуй, самые две главные номинации – это «За вклад в отечественный кинематограф» и «За вклад в зарубежный».

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ

Сегодня не только день рождения первой Национальной кинопремии, но и День белорусского кино. Хочется надеяться, что отмечать его вот в такой форме станет нашей хорошей традицией, которая поможет сделать наше, белорусское кино, наши фильмы еще более интересными и качественными.

«Национальной кинопремии Беларуси – быть!» Репортаж СТВ
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кому достался «белорусский Оскар»? 17 декабря – в День белорусского кино – стали известны лауреаты первой Национальной кинопремии, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стал известен состав белорусских фигуристов на домашний чемпионат Европы 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика