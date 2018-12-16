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БАТЭ сыграет с «Арсеналом» в 1/16 Лиги Европы

17.12.2018 21:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ второй раз за полгода отправится на Туманный Альбион. 17 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ сыграет с «Арсеналом» в 1/16 Лиги Европы

БАТЭ сыграет с «Арсеналом» в 1/16 Лиги Европы

На этой стадии БАТЭ сыграет с «Арсеналом». В предыдущем розыгрыше команды уже встречались, и тогда «жёлто-синие» оба матча проиграли.

Смена главного в это межсезонье у «Арсенала» прошла относительно безболезненно. И даже наоборот – пошла только на пользу. После 17 туров в английской Премьер-лиге канониры занимают пятое место.

БАТЭ сыграет с «Арсеналом» в 1/16 Лиги Европы

Однако отставание от идущего четвертым «Челси» – всего 3 очка. Но при этом команда Унаи Эмери демонстрирует очень привлекательную игру. Лондонцы без проблем заняли первое место в своем квартете в Лиге Европы и вообще не проигрывали во всех турнирах четыре месяца. Серия прервалась 16 декабря в поединке с «Саутгемптоном». Поражение – 2:3.

Посмотрим, может и у БАТЭ в феврале получится удивить футбольную Европу. Первые матчи пройдут 14 февраля.

БАТЭ сыграет с «Арсеналом» в 1/16 Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьевка главного футбольного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Уже в 1/8 зрители увидят суперматч. Впервые в истории турнира встретятся «Ливерпуль» и «Бавария». Также привлекает внимание дуэль между мадридским «Атлетико» и туринским «Ювентусом».

Повезло «Барселоне». Каталонцы сыграют на первой стадии плей-офф с «Лионом». Действующий обладатель трофея – «Реал» – проэкзаменует амстердамский «Аякс».

Первые матчи этой стадии пройдут в середине февраля. Ответные поединки будут сыграны в начале марта.

БАТЭ сыграет с «Арсеналом» в 1/16 Лиги Европы
 
 
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ второй раз за полгода отправится на Туманный Альбион. 17 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 Лиги Европы, сообщили в...
 
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