Картина Михаила Кикоина будет передана в дар Национальному художественному музею Беларуси

Картина "Натюрморт" Михаила Кикоина будет передана в дар Национальному художественному музею Республики Беларусь. Торжественная церемония состоится 18 декабря в музее, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В Национальном художественном музее Республики Беларусь состоится торжественная церемония передачи в дар от посольства Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации живописного произведения "Натюрморт" представителя Парижской школы в искусстве, уроженца Беларуси Михаила Кикоина", - говорится в собщении.

В МИД отметили, что это первое произведение М.Кикоина, которое пополнит коллекцию музея.

"Возвращение картины – результат совместной работы Посольства Беларуси в Швейцарии и почетного консула Беларуси в г. Лозанне А.Нажескина", - сообщили в пресс-службе.