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Картина Михаила Кикоина будет передана в дар Национальному художественному музею Беларуси
Картина "Натюрморт" Михаила Кикоина будет передана в дар Национальному художественному музею Республики Беларусь. Торжественная церемония состоится 18 декабря в музее, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"В Национальном художественном музее Республики Беларусь состоится торжественная церемония передачи в дар от посольства Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации живописного произведения "Натюрморт" представителя Парижской школы в искусстве, уроженца Беларуси Михаила Кикоина", - говорится в собщении.
В МИД отметили, что это первое произведение М.Кикоина, которое пополнит коллекцию музея.
"Возвращение картины – результат совместной работы Посольства Беларуси в Швейцарии и почетного консула Беларуси в г. Лозанне А.Нажескина", - сообщили в пресс-службе.
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Картина "Натюрморт" Михаила Кикоина будет передана в дар Национальному художественному музею Республики Беларусь. Торжественная церемония состоится 18 декабря в...
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