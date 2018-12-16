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Двух партнеров экс-советника Трампа обвинили в лоббировании интересов Турции

17.12.2018 20:24 — Разное | Интерфакс  
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Суд американского штата Виргиния в понедельник вынес обвинения двоим бывшим партнерам Майкла Флинна, который был советником Дональда Трампа во время предвыборной кампании в 2016 году, в том, что они незаконно лоббировали интересы действующего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США, пишет The New York Times.

Обвинения экс-партнерам М.Флинна Экиму Альптекину и Биджану Киану выдвинуты в ходе судебного заседания в Александрии. Их обвиняют в нарушении федеральных законов о лоббировании, а Э.Альптекину также предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР.

Расследование о возможном лоббировании турецких интересов в США началось еще в 2016 году после того, как сам М.Флинн написал для газеты The Hill статью с критикой турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в попытке государственного переворота в 2016 году.

По данным следствия, Б.Киан помогал М.Флинну в разработке одного из лоббистских проектов, который должен был убедить конгресс США согласиться на экстрадицию Ф.Гюлена в Турцию.

Э.Альптекин - турецкий бизнесмен, близкий к президенту Р.Эрдогану, помогавший спонсировать этот проект.

 
 
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Суд американского штата Виргиния в понедельник вынес обвинения двоим бывшим партнерам Майкла Флинна, который был советником Дональда Трампа во время...
 
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