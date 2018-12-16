Лучших молодых ученых 2018 года назвали в Беларуси

Бюро Президиума НАН Беларуси приняло решение присудить премии Национальной академии наук Беларуси и Фонда поддержки образования и науки (Алфёровского фонда) для молодых ученых 2018 года, сообщили в пресс-службе НАН Беларуси.

Премия в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук присуждена старшему научному сотруднику государственного научно-производственного объединения "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника" кандидату физико-математических наук Кириллу Микитчуку за работу "Оптоэлектронные генераторы сверхвысокой частоты со сверхнизким фазовым шумом для систем радиолокации". Данная работа представляет собой совокупность объединенных единой тематикой работ в области одного из новых направлений физики – радиофотоники, основными предметами изучения которой является передача, генерация и обработка СВЧ – сигналов с помощью оптоэлекронных и оптических методов.

Премию в области биологии, химии, медицины, аграрных наук и наук о Земле решено присудить старшему научному сотруднику государственного научного учреждения "Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси" кандидату химических наук Татьяне Плиско за работу "Новые методы получения полимерных мембран для ультрафильтрации, газоразделения и первапорации". В настоящее время мембранные технологии широко внедряются во многих отраслях промышленности. В работе проведен комплекс исследований по разработке новых методов получения композиционных и нанокомпозитных полимерных мембран.

В области гуманитарных и социальных наук премию решено присудить заведующему отделом государственного научного учреждения "Институт экономики Национальной академии наук Беларуси» кандидату экономических наук Анастасии Бобровой за работу "Новая парадигма управления социально-демографическими процессами". Это – совокупность объединенных единой тематикой работ, которые отражают разностороннюю характеристику социально-демографического развития и содержат концептуальные и программные рекомендации по модернизации подхода к управлению демографическими процессами.

Дипломы лауреатам премии будут вручены в канун Дня белорусской науки. По каждой номинации премия в белорусских рублях составляет сумму, эквивалентную $2,5 тыс.

В 2018 году конкурс проводился в пятый раз. Согласно Положению, участвовать в конкурсе может один автор или группа авторов в составе не более трех человек. Научная оценка работ производится Комиссией по премиям НАН Беларуси. В ее состав включены авторитетные ученые.

Премия НАН Беларуси и Алферовского фонда за научные труды и изобретения, которые имеют важное значение для фундаментальной и прикладной науки, была учреждена 5 июня 2014 года в целях поощрения молодых (до 35 лет) белорусских ученых.