Исполком IBU одобрил переход россиян Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в сборную Беларуси

В австрийском Хохфильцене состоялось заседание исполкома IBU на котором, в том числе рассмотрен вопрос перехода Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в белорусскую команду.

"Международный союз биатлонистов удовлетворил просьбу Белорусской федерации биатлона на смену команды для Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова из российской сборной в сборную Беларуси", - сообщила генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Дарья Леош (Домникова), слова которой приводит официальный сайт БФБ .

Как сообщалось, ранее возможность выступать за Беларусь получила сестра Е.Кручинкиной – Ирина Кручинкина.

На каких ближайших соревнованиях тренерских штаб сборной Беларуси планирует использовать урожденных россиян, не сообщается.