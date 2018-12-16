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Исполком IBU одобрил переход россиян Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в сборную Беларуси
В австрийском Хохфильцене состоялось заседание исполкома IBU на котором, в том числе рассмотрен вопрос перехода Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в белорусскую команду.
"Международный союз биатлонистов удовлетворил просьбу Белорусской федерации биатлона на смену команды для Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова из российской сборной в сборную Беларуси", - сообщила генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Дарья Леош (Домникова), слова которой приводит официальный сайт
Как сообщалось, ранее возможность выступать за Беларусь получила сестра Е.Кручинкиной – Ирина Кручинкина.
На каких ближайших соревнованиях тренерских штаб сборной Беларуси планирует использовать урожденных россиян, не сообщается.
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В австрийском Хохфильцене состоялось заседание исполкома IBU на котором, в том числе рассмотрен вопрос перехода Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в белорусскую...
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