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Исполком IBU одобрил переход россиян Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в сборную Беларуси

17.12.2018 21:12 — Разное | Интерфакс  
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В австрийском Хохфильцене состоялось заседание исполкома IBU на котором, в том числе рассмотрен вопрос перехода Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в белорусскую команду.

"Международный союз биатлонистов удовлетворил просьбу Белорусской федерации биатлона на смену команды для Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова из российской сборной в сборную Беларуси", - сообщила генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Дарья Леош (Домникова), слова которой приводит официальный сайт БФБ.

Как сообщалось, ранее возможность выступать за Беларусь получила сестра Е.Кручинкиной – Ирина Кручинкина.

На каких ближайших соревнованиях тренерских штаб сборной Беларуси планирует использовать урожденных россиян, не сообщается.

 
 
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В австрийском Хохфильцене состоялось заседание исполкома IBU на котором, в том числе рассмотрен вопрос перехода Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в белорусскую...
 
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