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Кручинкиной и Лобастову разрешили выступать за сборную Беларуси по биатлону

17.12.2018 19:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Кручинкиной и Лобастову разрешили выступать за сборную Беларуси по биатлону
Новички сборной Беларуси сестры Елена и Ирина Кручинкины. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, в австрийском Хохфильцене состоялось заседание исполкома IBU, на котором был рассмотрен вопрос перехода россиян Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в белорусскую команду.

Кручинкиной и Лобастову разрешили выступать за сборную Беларуси по биатлону Ирина Кручинкина с медалью дебютировала за сборную Беларуси по биатлону

По информации пресс-службы Белорусской федерации биатлона, Международный союз биатлонистов удовлетворил просьбу БФБ на смену команды для Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова из российской сборной в сборную Беларуси.

Напомним, Елена Кручинкина и Никита Лобастов в числе еще нескольких своих соотечественников перебрались из России в Беларусь еще в межсезонье. Однако разрешение IBU на выступление за новую страну получили не сразу. Они смогут представлять Беларусь с 1 января 2019 года. Примечательно, что с Нового Года за российскую команду вновь сможет выступать Кристина Ильченко, которая несколько лет выступала за Беларусь.

Тем временем, сестра-близнец Елены Кручинкиной Ирина уже успела дебютировать за сборную Беларуси и в первой же гонке Кубка IBU за новую команду завоевала «серебро». На этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене Ирина Кручинкина вместе с Динарой Алимбековой, Ириной Кривко и Анной Сола заняла высокое пятое место в эстафете.

 
 
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Россияне Елена Кручинкина и Никита Лобастов получили официальное разрешение от Международного союза биатлонистов (IBU) на выступление в составе сборной Беларуси.
 
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