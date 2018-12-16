Кручинкиной и Лобастову разрешили выступать за сборную Беларуси по биатлону

Как стало известно, в австрийском Хохфильцене состоялось заседание исполкома IBU, на котором был рассмотрен вопрос перехода россиян Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в белорусскую команду.

По информации пресс-службы Белорусской федерации биатлона, Международный союз биатлонистов удовлетворил просьбу БФБ на смену команды для Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова из российской сборной в сборную Беларуси.

Напомним, Елена Кручинкина и Никита Лобастов в числе еще нескольких своих соотечественников перебрались из России в Беларусь еще в межсезонье. Однако разрешение IBU на выступление за новую страну получили не сразу. Они смогут представлять Беларусь с 1 января 2019 года. Примечательно, что с Нового Года за российскую команду вновь сможет выступать Кристина Ильченко, которая несколько лет выступала за Беларусь.

Тем временем, сестра-близнец Елены Кручинкиной Ирина уже успела дебютировать за сборную Беларуси и в первой же гонке Кубка IBU за новую команду завоевала «серебро». На этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене Ирина Кручинкина вместе с Динарой Алимбековой, Ириной Кривко и Анной Сола заняла высокое пятое место в эстафете.