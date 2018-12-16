В Каменецком районе легковушка врезалась в маршрутку с 17 пассажирами

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 17 декабря. 44-летний водитель «Фольксваген Пассат» двигался по автодороге Р16 «Брест-Высокое» в сторону областного центра.

По предварительной информации, мужчина не учел ухудшившиеся погодные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это время по ней двигалась маршрутка с 17 пассажирами, в которую врезалась легковушка.

По информации представителей ГАИ Бреста и Брестской области, в результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. О других пострадавших не сообщается.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГАИ призывают водителей быть предельно осторожными на дороге и учитывать сложные погодные условия.