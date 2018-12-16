Белорусская певица Kattie победила в латвийском конкурсе X Factor

В суперфинале латвийской версии популярного телешоу талантов X Factor Кэтти (Екатерина Рудницкая) исполнила песню «From This Moment» Шанайи Твейн и стала победительницей по итогам зрительского голосования. В награду она получила 10 тыс. евро и эксклюзивный контракт со звукозаписывающим лейблом Sony Music.

Белорусскому зрителю Kattie наиболее известна по национальным отборам на «Евровидение». В 2017 году певица пробилась в финал шоу, но в итоге на главный конкурс в Киев поехала группа «Naviband».

The X Factor – формат телевизионных конкурсов талантов. Шоу в этом формате по франшизе выходят во многих странах мира. В Латвии оно появилось осенью 2017 года. Кэтти стала победительницей второго сезона.