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Белорусская певица Kattie победила в латвийском конкурсе X Factor

17.12.2018 21:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусская певица Kattie победила в латвийском конкурсе X Factor
Фото из открытых источников

В суперфинале латвийской версии популярного телешоу талантов X Factor Кэтти (Екатерина Рудницкая) исполнила песню «From This Moment» Шанайи Твейн и стала победительницей по итогам зрительского голосования. В награду она получила 10 тыс. евро и эксклюзивный контракт со звукозаписывающим лейблом Sony Music.

Белорусская певица Kattie победила в латвийском конкурсе X Factor Белоруска покорила жюри украинского шоу песней про работу в фастфуде

Белорусскому зрителю Kattie наиболее известна по национальным отборам на «Евровидение». В 2017 году певица пробилась в финал шоу, но в итоге на главный конкурс в Киев поехала группа «Naviband».

The X Factor – формат телевизионных конкурсов талантов. Шоу в этом формате по франшизе выходят во многих странах мира. В Латвии оно появилось осенью 2017 года. Кэтти стала победительницей второго сезона.

 
 
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Кэтти (Kattie) была признана лучшей в латвийской версии X Factor. Суперфинал конкурса состоялся в Риге.
 
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