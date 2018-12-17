Под Толочином в ДТП погиб вратарь футбольного «Витебска», его жена и ребенок

Три человека, в том числе ребенок, погибли в аварии в Толочинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ Витебска

По информации инспекторов, трагедия произошла 17 декабря, около 19.00, на 543-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Здесь водитель Kia не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор.

В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын от полученных травм скончались на месте. Еще один ребенок с различными травмами госпитализирован. Выживший мальчик перевозился в детском кресле.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщили на официальной странице футбольного клуба «Динамо-Минск» во «ВКонтакте», в аварии вместе с женой и ребенком погиб вратарь «Витебска» Андрей Щербаков. Позже информацию подтвердили в клубе.



