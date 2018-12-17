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В Каменецком районе Volkswagen врезался во встречную маршрутку: водитель легковушки погиб

17.12.2018 22:21 — Разное | Tut.by  
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Водитель легковушки погиб при столкновении с маршрутным такси в Каменецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Смертельная авария произошла 17 декабря, около 11.50, на трассе Р16 Брест — Высокое. По предварительной информации, 44-летний водитель Volkswagen Passat двигался в направлении Бреста, не учел погодные условия и состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mercedes-Benz Sprinter (маршрутное такси), которым управлял 24-летний мужчина.


Водитель Volkswagen от полученных травм умер на месте происшествия. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что в момент столкновения в маршрутном такси находилось 17 человек.

 
Теги: Брест
 
 
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Смертельная авария произошла 17 декабря, около 11.50, на трассе Р16 Брест - Высокое.
 
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