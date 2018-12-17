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В Беларуси хотят ввести депозитную систему сбора бутылок и банок. Как это уже работает в Литве

17.12.2018 21:42 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси к 2020 году хотят запустить депозитно-залоговую систему обращения с тарой. Если это удастся сделать, то мы сможем сдавать стеклянные и пластиковые бутылки, а также металлические банки в тароматы и возвращать за них деньги. Правда, «Белкоопсоюз» и «Белресурсы» выступают против включения в эту систему стеклянной тары. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как работает депозитно-залоговая система обращения с тарой в Литве.


В Литве система залога за тару начала действовать с начала 2016 года. Тароматы принимают стеклянные и пластиковые бутылки, а также металлические банки. Аппараты по приему тары с таким же функционалом намерены ввести и в Беларуси.


В литовских магазинах в стоимость напитков в стеклянной, пластиковой или металлической таре включен залог — 10 евроцентов. Его можно вернуть при сдаче бутылок в тароматы.

При этом сдать можно не любые стеклянные, пластиковые или металлические бутылки, а только те, которые отмечены на этикетке специальным знаком, его считывает сканер. Этот знак говорит о том, что тара участвует в залоговой системе.


Так выглядит обозначение (рисунок по центру этикетки) того, что тару можно сдать


Залог за тару взимается при покупке в том числе пива, алкогольных коктейлей и безалкогольных напитков, в том числе минеральной воды, кваса, питьевой воды, сока и нектара в одноразовой стеклянной, пластиковой или металлической таре.

Деньги за сданные бутылки можно пожертвовать, а также рассчитаться ими в магазине или же получить на кассе наличные деньги.


В Беларуси сейчас на разные бутылки установлена разная цена. От водки — по 5 копеек, «фаусты» (из-под плодово-виноградного вина, 0,7 литра) — по 15 копеек, пивные — по 8 копеек. Принимают и банки. За трехлитровые дают 20 копеек, а за пол-литровую — 5 копеек.

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