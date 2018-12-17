|
В Беларуси хотят ввести депозитную систему сбора бутылок и банок. Как это уже работает в Литве
В Беларуси к 2020 году
В Литве система залога за тару
В литовских магазинах в стоимость напитков в стеклянной, пластиковой или металлической таре включен залог — 10 евроцентов. Его можно вернуть при сдаче бутылок в тароматы.
При этом сдать можно не любые стеклянные, пластиковые или металлические бутылки, а только те, которые отмечены на этикетке специальным знаком, его считывает сканер. Этот знак говорит о том, что тара участвует в залоговой системе.
Залог за тару взимается при покупке в том числе пива, алкогольных коктейлей и безалкогольных напитков, в том числе минеральной воды, кваса, питьевой воды, сока и нектара в одноразовой стеклянной, пластиковой или металлической таре.
Деньги за сданные бутылки можно пожертвовать, а также рассчитаться ими в магазине или же получить на кассе наличные деньги.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как работает депозитно-залоговая система обращения с тарой в Литве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)