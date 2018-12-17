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Жириновский: Абсолютное большинство белорусов поддержит вхождение в состав России

17.12.2018 21:56 — Разное | Партизан  
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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский уверен, что большинство белорусов выступают за вхождение страны в состав России. Об этом политик написал в своем официальном Telegram-канале.


Фото: Reuters

Как пишет Жириновский, Россия никогда не собиралась насильно делить Беларусь и «впихивать» в Россию.

«Все только добровольно. Но нужно понять: или наши взаимоотношения рыночные, или входите в состав России и получайте низкие цены, — пишет Жириновский. — Александр Григорьевич хочет усидеть на двух табуретках. И суверенитет сберечь, и получить внутрироссийские цены на газ, чтобы зарабатывать на перепродаже. Так не бывает».

Жириновский указывает, что Россия больше не собирается проводить политику, как в Советском Союзе — «все ресурсы направлял на окраины, строил заводы, метро, космодромы, проводил газ в каждую деревню, а в 1991 году русские стали врагами в 14 республиках».

«Больше мы на эти грабли не наступим», — пишет он.

Жириновский высказывает уверенность, что если провести в Беларуси референдум о вхождении в состав России, то абсолютное большинство будет «за». Он напоминает, что в 1990 году за сохранение СССР проголосовали 82% белорусов, больше чем в среднем по Союзу.



В минувшую пятницу, напомним, на встрече с российскими журналистами Александр Лукашенко заявил, что суверенитет для страны — это святое.

«Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит — это во вред самой России», — отметил Лукашенко.

Президент назвал глупыми упреки в том, что Россия «кормит» нашу страну.


Александр Лукашенко при этом заметил, что равные условия не означают, что все надо собрать вместе и поровну поделить. «Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами. Только бы не было препятствий, чтобы это можно было создавать», — заметил президент.

Президент подчеркнул, что, как показывает история, всякие союзы, которые заключались на неравноправных условиях, долго не существовали.

«Если, как это принято часто в России, исходить из того, что „мы такие огромные, а вы — поменьше, поэтому вот так будет“, тогда не о чем договариваться, это не союз», — добавил белорусский лидер.

 
 
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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский уверен, что большинство белорусов выступают за вхождение страны в состав России. Об этом...
 
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