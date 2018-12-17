Жириновский: Абсолютное большинство белорусов поддержит вхождение в состав России

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Как пишет Жириновский, Россия никогда не собиралась насильно делить Беларусь и «впихивать» в Россию.





«Все только добровольно. Но нужно понять: или наши взаимоотношения рыночные, или входите в состав России и получайте низкие цены, — пишет Жириновский. — Александр Григорьевич хочет усидеть на двух табуретках. И суверенитет сберечь, и получить внутрироссийские цены на газ, чтобы зарабатывать на перепродаже. Так не бывает».





Жириновский указывает, что Россия больше не собирается проводить политику, как в Советском Союзе — «все ресурсы направлял на окраины, строил заводы, метро, космодромы, проводил газ в каждую деревню, а в 1991 году русские стали врагами в 14 республиках».





«Больше мы на эти грабли не наступим», — пишет он.





Жириновский высказывает уверенность, что если провести в Беларуси референдум о вхождении в состав России, то абсолютное большинство будет «за». Он напоминает, что в 1990 году за сохранение СССР проголосовали 82% белорусов, больше чем в среднем по Союзу.











