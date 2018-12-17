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В Америке нашли рекордный алмаз с куриное яйцо
Алмаз массой 552 карата (110,4 грамма) был добыт на канадском месторождении Дайавик, говорится в
Фото: Dominion Diamond Mines
Сообщается, что алмаз был добыт в октябре в 217 километрах южнее Полярного круга. Дайавик — одно из двух месторождений Dominion, крупнейшего алмазодобытчика в мире. Компании принадлежит 40 процентов месторождения.
Нынешняя находка гораздо крупнее предыдущего континентального рекорда: в 2015 году там же был добыт алмаз весом 187,7 карата. Нынешний камень по размеру сравним с куриным яйцом.
«Цвет и текстура алмаза — уникальный пример пути, который проделывает камень с момента формирования в недрах и до тех пор, пока мы не извлечем его», — объяснил глава Dominion Кайл Вашингтон.
Отмечается, что камень не будет продан в нынешнем виде. Сначала его исследуют ученые, для которых он представляет ценность из-за своего цвета и структуры. Затем квалифицированные специалисты разделят и отполируют камень. Рыночную стоимость алмаза оценить пока невозможно — последние находки Diamond продавались на аукционах за 1,3 миллиона долларов.
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Алмаз массой 552 карата (110,4 грамма) был добыт на канадском месторождении Дайавик, говорится в сообщении компании Dominion Diamond Mines. Это самый крупный камень из всех,...
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