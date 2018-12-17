Итальянец запечатлел новую оптическую иллюзию

Как передает Daily Mail, мужчина заметил удивительное природное явление во время своей прогулки в Камонике, в одной из самых больших долин в центральных Альпах.





На кадрах видна абсолютно неподвижная струя воды, кажущаяся замершей. Однако при прикосновении к ней становится понятно, что вода течет.





«Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лед, но оказалось текущей водой!», - признался Д.Бонзи.





Иллюзию можно объяснить эффектом ламинарного потока, то есть течением, при котором жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций. Такое течение жидкости наблюдается при небольших скоростях ее движения.