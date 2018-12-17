Сегодня, 17 декабря, назвали лучших белорусских кинематографистов и их работы





Драматург Алексей Дударев, фото Еврорадио





И предвзятые зрители знают те, редкие, фильмы, которые появляются на большом экране. Причин тому много, только не в праздник об этом говорить.





Впрочем, как бы не хотелось бы сегодня съязвить по поводу популярности нашего кино, нынешнего кино, отмечу: в конкурс в разных номинациях поступили без малого более 150 заявок и более 30 фильмов. Как писали в СМИ, Министерство культуры принимало заявки с октября по ноябрь.





Жюри возглавила зав. кафедрой литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ Людмила Саенкова-Мельницкая. Голосование проходило в два тура. Первый продолжался до 30 ноября: определяли претендентов на национальную кинопремию до пяти в каждой номинации, кроме тех, что вручаются за выдающийся вклад в белорусский и зарубежный кинематограф. По итогам первого тура было выбрано 112 участников, которые прошли во второй, завершившийся 10 декабря.









Скульптор Павел Войницкий, придумал символ национального «Оскара» - кинопремии, листок папоротника, плавно переходящий во фрагмент кинопленки. Вручение было впервые, потому что кинопремия учреждена в 2018 году. Как утверждают организаторы, премия – не пустой звук. 20 лучших работ отечественных кинематографистов получат денежные призы. В персональных номинациях — по 50 базовых величин, за фильм — 100 базовых.





Список призов и наград первой Национальной кинопремии Беларуси:





Лучший фильм в игровой форме

"Внутри себя"





Лучший телесериал в игровой форме

"Ой, ма-моч-ки!... 2"





Лучшая главная мужская роль

Петр Юрченков (посмертно)

"Следы на воде"





Лучшая главная женская роль

Вера Полякова

"Ой, ма-моч-ки!... 2"





Лучшая женская роль второго плана

Валентина Гарцуева

"Снайпер. Офицер СМЕРШ"





Лучшая мужская роль второго плана

Виктор Васильев

"Окна дома твоего"





Лучший фильм в неигровой форме

"Дебют"





Лучший фильм в анимационной форме

"Волчишко"





Лучший короткометражный фильм

"Последний шанс"





Лучшая режиссерская работа

Александр Анисимов

"Следы на воде"





Лучший сценарий

Дмитрий Якутович

"Боевая машина"





Лучшая операторская работа

Дмитрий Рудь

"Следы на воде"





Лучшая работа художника-постановщика

Алла Матюшевская

"Марк Шагал. Начало"





Лучшая работа художника по костюмам

Наталья Сардарова

"Следы на воде"





Лучшая музыка к фильму

Виктор Копытько

"Следы на воде"





Лучший монтаж фильма

Ольга Решетникова

"Следы на воде"





Лучший звукорежиссер фильма

Владимир Суходолов

"Следы на воде"





Лучший дебют в кино по номинациям

в номинации "Лучшая мужская роль"

Артем Курень

"Следы на воде"





За выдающийся вклад в белорусский кинематограф

Валерий Павлович Рыбарев





За выдающийся вклад белорусских кинематографистов в зарубежный кинематограф

Владимир Васильевич Гостюхин





Организаторами конкурса являются Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет, республиканское унитарное предприятие «Национальная киностудия "Беларусьфильм"», общественные объединения «Белорусский союз кинематографистов», «Белорусская гильдия актеров кино».





Что странно, так это то, что фильм Дарьи Жук «Хрусталь» в номинациях не упоминался.

Чудны дела твои, Господи!



