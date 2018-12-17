Православный секс, биткоины и Ленин. О чем еще рассказывает главный батюшка-блогер Беларуси

Первые видео были экспериментом, но уже после выхода четвертого ролика батюшка-блогер получил благословение главы Беларуской православной церкви.

“Сегодня мы с вами будем говорить о сексе. Да, я специально применяю слово секс, чтобы подчеркнуть, что говорить мы будем не о чувствах или их природе, а конкретно о процессе, который так и называется”, – говорит в одном из своих видео автор канала “Batushka ответит”.

Священник Александр Кухта завел видеоблог два года назад. За это время его канал “Batushka ответит” собрал больше миллиона просмотров, а РПЦ официально признала иерея Александра лучшим блогером среди православных священников.





“Я понимал, что реализовать себя в общении с бабушками-прихожанками сидя в деревне у меня, наверное, не очень получится. Я человек немножко другого уклада, поэтому пришлось искать выход. И выход нашелся в ютубе”, – говорит отец Александр.





В своих видео отец Александр объясняет простым языком самые сложные темы. Он не стесняется говорить о сексе и революциях, патриотизме и перезахоронении Ленина.





“За моей спиной находится Кремль, храм Василия Блаженного где-то там, кремлевские часы и мавзолей, в котором вращается дедушка Ленин с определенной периодичностью. И сегодня мы будем увеличивать периодичность его вращения”, – шутит в другом своем блоге отец Александр.





Негативные отзывы на свои видео отец Александр если и получает, то не от атеистов, а от радикально настроенных верующих. Его называли богохульником, лжемессионером и кощунником, но отец Александр убежден, что делает в Сети доброе дело.





“Есть что угодно: есть тролли, есть хейтеры, но это нормально. Приходит тролль, чтобы просто написать кучу комментариев. Здесь ничего странного нет. Но с другой стороны, я получаю фактически ежедневно либо личные сообщения, либо комментарии “отец Александр, спасибо, благодаря вам я открыл новый красивый мир христианства”, – делится батюшка.





В школьные годы будущий священник увлекался программированием, но после физико-математического лицея вместо университета ушел в духовную семинарию. Любовь к современным технологиям и подтолкнула иерея Александра делать видео для ютуба.









“Отец Всеволод, а спорим на биткоин, что после того, как случится мировая война – ну если она случится, – и в России выживут люди, они выживут, потому что они спрятались в бункере или потому что у них был костюм химзащиты. Но не потому, что они не посмотрели фильм “Матильда”, – говорит священнослужитель в одном из своих блогов.





“Я понимаю, что я, скорее всего, никогда не стану священником-блогером-миллионником. Наверное, самая большая победа в том, что идея блогинга внутри церкви благодаря мне и тому, что я делаю, стала восприниматься нормально. Три года назад священник-блогер на ютубе был чем-то диким и непонятным. Народ реагировал крайне подозрительно”, – делится он с журналистом Настоящего Времени.





Несколько раз в неделю отец Александр ведет церковные службы в агрогородке Михановичи на самой окраине Минской епархии.





“Иногда бывает так, что ты просто хочешь проехать в электричке, чтобы на тебя никто особо не обращал внимания, ну просто сесть и проехаться. И кто-нибудь кричит через весь поезд: “Отец Александр!” Человек садится и громко, на всю электричку, обращая на себя внимание, беседует на какие-то сложные темы”, – говорит он.





Сейчас на блог самого популярного интернет-батюшки Беларуси подписаны около 20 тысяч человек – в два раза больше, чем все население Михоновичей. Но отец Александр убежден, что служить в небольшом городке ничуть не менее важно, чем делать популярный канал в ютубе.