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Независимость Беларуси как государственная тайна

17.12.2018 21:11 — Разное | Партизан  
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После 25 лет правления Лукашенко вопрос о независимости Беларуси по-прежнему остается исключительно конъюнктурным.

Независимость Беларуси как государственная тайна
Независимость не есть политической потребностью, сущностью, самоцелью внутренней и внешней политики правящего класса. Ее важность и необходимость зависит от временной ситуации, сложившейся в отношениях с Россией, от неудобного положения, в котором оказался Лукашенко в процессе переговоров с Москвой.

Как только эти неудобства снимаются, отпадает необходимость говорить о независимости. Другими словами, степень независимости страны “зависит” от цен на нефть. Чем ниже цены, тем меньше независимости.

Такая ситуация сложилась в последние дни, после неудачных переговоров с Москвой. Хотя, как мы видим, действия и риторика Кремля становится жёстче, а реакция Лукашенко остается прежней – декларативной. Он, вдруг собирает “тайное совещание”, где шепотом, чтобы не услышали в Кремле и тем более в народе, говорит о том, что надо “стоять за независимость”.

Потом, эту фразу типа “сливают” для белорусского общества, Запада, России, чтобы показать как Лукашенко озабочен независимостью. Ну, а каждый потом пусть интерпретирует слова “президента” по-своему. Россия, конечно, должна испугаться. Беларуское общество (демократическое сообщество), воспрянуть духом должно зааплодировать и объединиться вокруг “президента”. Запад усилить поддержку для “гаранта”. Потом, конечно, если что, можно сказать, что это “фальшивка” “Нашей Нивы”.


Но, можно ли себе представить, чтобы руководитель суверенного государства, в минуту кризиса, внешних угроз заявлял о “стоянии за независимость” на закрытом совещании, словно заговорщик из какой-то далекой, всеми забытой губернии.

О “необходимости стоять за независимость”, не пишут государственные СМИ, для обсуждения этой проблемы не собирается общенациональная пресс-конференция, об этом не говорится в послании к народу и Национальному Собранию. Все это остается “тайной”, передается некими неизвестными “источниками в верхах”, через негосударственные СМИ, после чего пресс-секретарь начинает делать опровержения.

Но, если о “необходимости стоять за независимость” Лукашенко говорит в “кругу избранных” и тихо, то о том, что “Могилев – русский город”, заявляет во всеуслышание. Государственные СМИ восторженно цитируют его высказывания о том, что “беларусы это русские со знаком качества”, что “мы с россиянами – один народ”.

Вот, что должен слышать простой беларус и номенклатура, это должно быть в их головах, а не какая-то там независимость, она ведь предмет торга, а не общенациональная ценность.

Чиновники и общество должны заботится 100-летием ВЛКСМ, памятниками Калинину, Дзержинскому, городовому, отмечать 7 ноября и 3-е июля, а не 25 марта.

 
Теги: Могилев
 
 
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После 25 лет правления Лукашенко вопрос о независимости Беларуси по-прежнему остается исключительно конъюнктурным.
 
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