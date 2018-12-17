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Белорусского анархиста собираются депортировать из Украины?

17.12.2018 21:01 — Разное | Партизан  
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Экс-политзаключенный, анархист Александр Францкевич, который уже три года живет в Украине, заявляет о давлении со стороны СБУ и возможности депортации в Беларусь. На родине его тоже ждет возможное преследование из-за общественной активности, сообщает "Белсат".


Александр Францкевич, фото "Белгазета" 

В 2011 году активиста анархического движения из Новополоцка Александра Францкевича суд наказал тремя годами заключения по совокупности обвинений: в злостном хулиганстве, умышленном повреждении имущества и несанкционированном доступе к компьютерной информации. Ранее он и еще четверо соратников были задержаны по подозрению в причастности к поджогу административных зданий в Минске – посольства России и Центра изоляции правонарушителей на Окрестина. Правозащитные организации признали Францкевича политзаключенным.

Отбыв наказание в колонии усиленного режима в Ивацевичах, активист вышел на свободу в сентябре 2013-го и находился под превентивным надзором.

Как рассказал Францкевич в комментарии belsat.eu, у него были два административных нарушения, так как он продолжил заниматься активизмом, участвовать в протестных акциях. В 2015 году Францкевич уехал в Киев.

«Все это время я находился в Украине легально: получил вид на жительство, работал, как и раньше, программистом. При этом не принадлежал ни к какой организации, но, естественно, поддерживал контакт с местными левыми и экологическими активистами», – говорит он.

Францкевич утверждает, что в этом году началось давление на его сторонников со стороны СБУ. Анархистов связывают с нападением на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который в составе «Правого сектора» защищал Донецкий аэропорт. СБУ подозревает в преступлении группу лиц, которые называют себя «антифашистами».


Францкевич считает, что нападение на Вербича используется силовиками как основание для преследования анархистов.

«Оперативники СБУ угрожали моей знакомой, во время обыска конфисковали у нее мобильный телефон, ноутбук, даже паспорт забрали. Кроме того, прошли обыски у эко-активистов в трех городах одновременно – Львов, Днепр и Киев. У них также отобрали всю технику», – рассказывает Францкевич.

Согласно документам, полученными belsat.eu, 3 мая 2018 года украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с использованием оружия), ч. 2 ст. 187 (разбой в сговоре с группой лиц), ч. 1 ст 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов).

21 ноября 2018 Подольский суд Киева одобрил ходатайство прокуратуры о проведении обыска у Кристины N., знакомой Францкевича. По результатам досудебного расследования, она может иметь отношение к упомянутым правонарушениям.


«К ней пришли 6 декабря, но это был такой типичный обыск ради обыска, ей не вручили официальный документ с подозрением. В этот же день были обыски во Львове, у членов организации «Эко-платформа», и в Днепре. Меня пока не нашли, но Кристине говорили «А что, если мы его просто департнем в Беларусь?»

«Я думаю, что такое давление связано с запросом от белорусских силовиков, которые могли попросить украинцев выдать меня. Тем более, что ранее мне неоднократно передавали «привет» от КГБ», – говорит анархист.

Belsat.eu направил официальный запрос в Службу безопасности Украины, чтобы узнать, действительно ли Францкевичу грозит депортация, и является ли он фигурантом какого-либо уголовного дела.


 
Теги: Минск
 
 
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Экс-политзаключенный, анархист Александр Францкевич, который уже три года живет в Украине, заявляет о давлении со стороны СБУ и возможности депортации в Беларусь....
 
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