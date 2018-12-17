Посол Украины: Надеюсь, украинский телеканал в Беларуси заработает до нового года

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Посол рассказал, что все документы по включению в Беларуси украинского телеканала были согласованы еще в феврале, но все приостановилось из-за Мининформа. На сегодня же осталось решить лишь один технический момент.





— С первого дня моего пребывания здесь говорили про украинский телеканал. Поэтому мы вместе с белорусскими коллегами нашли украинский канал, более спокойный. Мы очень долго ждали, пока нам Мининформ согласует регистрацию. Контракт был готов к подписанию еще в феврале этого года, но не было разрешения от Мининформа Беларуси. Потом в вашей стране стали вносить изменения в Закон о СМИ, он вступил в силу 1 декабря. Я говорил: тогда канал должен быть запущен 2 декабря. Но так не случилось. Теперь разрешение от Мининформа есть, но появился технический момент — подписывается контракт с новым оператором. Но мы надеемся, что до нового года украинский канал будет. Там новостная лента небольшая, больше культуры. Белорусский зритель пока не готов к такой информационной бомбе, что у нас крутится, — рассказал Игорь Кизим.









Напомним, запустить украинский канал в Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились еще в 2014 году. Последний раз вопрос поднимался во время встречи Петра Порошенко и Александра Лукашенко в октябре на Форуме регионов в Гомеле . Тогда президент Украины заявил, что Беларусь и Украина договорились в ближайшее время начать трансляцию украинского телеканала на белорусской территории.





Вся необходимая техническая информация была передана белорусской стороне в конце сентября 2017 года. Но телеканал не запущен до сих пор.

