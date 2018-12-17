Совмин Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2019 году

Правительством принято решение о переносе рабочих дней в 2019 году. Конкретные даты утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года № 906.





В соответствии с постановлением, рабочие дни в 2019 году переносятся с понедельника 6 мая на субботу 4 мая (то есть белорусы будут отдыхать три дня подряд — 5, 6 и 7 мая); с пятницы 10 мая на субботу 18 мая (что даст четыре дня отдыха подряд — 9, 10, 11 и 12 мая).

Кроме того, предусмотрен перенос рабочих дней с пятницы 8 ноября на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября.

Вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса.

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